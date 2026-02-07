 
Agora MTDestaquesMotociclista fica ferido em acidente entre dois veículos no cruzamento do Jardim...
DestaquesNotíciasPolícia
DESTAQUES

Motociclista fica ferido em acidente entre dois veículos no cruzamento do Jardim Brasília

Laíne Macário
Por Laíne Macário
FONTE
VIA
Imagem: Acidente no Jardim Brasilia Motociclista fica ferido em acidente entre dois veículos no cruzamento do Jardim Brasília
Acidente no Jardim Brasília – Foto: Kennedy Silva / TV Cidade Record

Um motociclista ficou ferido após um acidente entre dois veículos que aconteceu na noite de sexta-feira (06) no bairro Jardim Brasília em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o condutor da motocicleta seguia pela preferencial na Rua da Constituição e no cruzamento da Rua Brasília surgiu um carro Corolla e ocasionou o acidente.

A motocicleta ficou com a parte frontal destruída e o motociclista teve vários ferimentos pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, prestou os primeiros atendimentos para a vítima e a encaminhou para uma unidade hospitalar.

O motorista do carro não se feriu e permaneceu no local.

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas

Páginas

Categorias

Contato

66 9 9965-1648

66 9 8137-1114

[email protected]

A. V. Conrado Sales Brito, 817
Granville 1
Rondonópolis - MT
CEP 78731-424

© Agora MT - O portal de notícias de Mato Grosso