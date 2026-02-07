Motociclista fica ferido em acidente entre dois veículos no cruzamento do Jardim Brasília

Um motociclista ficou ferido após um acidente entre dois veículos que aconteceu na noite de sexta-feira (06) no bairro Jardim Brasília em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o condutor da motocicleta seguia pela preferencial na Rua da Constituição e no cruzamento da Rua Brasília surgiu um carro Corolla e ocasionou o acidente.

A motocicleta ficou com a parte frontal destruída e o motociclista teve vários ferimentos pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, prestou os primeiros atendimentos para a vítima e a encaminhou para uma unidade hospitalar.

O motorista do carro não se feriu e permaneceu no local.