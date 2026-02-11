Motorista de aplicativo foi morto após luta corporal dentro do carro; suspeito confessou o crime

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis (MT), prendeu na manhã desta quarta-feira (11) um dos suspeitos de envolvimento na morte do advogado e motorista de aplicativo Paulo de Souza Freitas Júnior, de 48 anos.

O investigado foi identificado como Michael Douglas de Paula Santos, de 27 anos. A prisão preventiva e os mandados de busca e apreensão foram solicitados pela DHPP e deferidos pela Justiça. A operação foi realizada nas primeiras horas da manhã no residencial Celina Bezerra, onde o suspeito foi localizado e detido. Durante as buscas, objetos considerados importantes para a investigação foram apreendidos.

Em interrogatório, Michael confessou participação no crime. Segundo o delegado João Paulo, responsável pelo caso, ele relatou que acionou a corrida por aplicativo junto com um comparsa com a intenção de praticar um roubo.

De acordo com a versão apresentada à Polícia Civil, ao final da corrida os suspeitos pediram que a vítima seguisse até um ponto mais deserto. No local, anunciaram o assalto utilizando uma arma falsa e uma faca para ameaçar a vítima. Ainda conforme o depoimento, Paulo teria reagido, momento em que houve uma luta corporal dentro do veículo.

“Eles aplicaram um ‘mata-leão’ na vítima, que desmaiou. Em seguida, assumiram a direção do carro e seguiram para uma região mais afastada. Ao perceberem que ele não acordava, deixaram a vítima no local onde foi encontrada na manhã seguinte já sem vida”, detalhou o delegado.

O veículo de Paulo, foi abandonado pelos criminosos nas proximidades do conjunto habitacional Celina Bezerra, onde o suspeito possui familiares, o que contribuiu para a identificação do investigado. A polícia destacou que o conjunto de provas e diligências realizadas desde o início das investigações foi fundamental para chegar até o autor.

O delegado regional, Santiago Sanches, ressaltou o empenho das equipes e a resposta rápida à sociedade.

“Foi mobilizado todo o efetivo da DHPP, além da inteligência da Polícia Civil. Foi uma investigação técnica, com análise de um conjunto robusto de provas que levaram à identificação da autoria”, afirmou.

O inquérito, que inicialmente apurava um homicídio, será concluído como latrocínio (roubo seguido de morte) a qual a pena pode variar de 20 a 30 anos de reclusão. Ainda segundo o delegado, as investigações vão continuar para localizar o segundo envolvido no crime.

Relembre o caso

Paulo de Souza Freitas Júnior desapareceu na noite do dia 5 de fevereiro, após realizar uma corrida na região do Conjunto São José. O último contato com familiares ocorreu por volta das 20h40.

Na manhã do dia 6, o veículo da vítima foi encontrado abandonado próximo ao residencial Celina Bezerra. No interior do carro, os cintos de segurança estavam cortados e documentos pessoais foram localizados queimados. Ainda na tarde do mesmo dia, o corpo de Paulo foi encontrado em uma área de mata próxima ao Anel Viário, com os cintos ao lado.

Segundo a Polícia Civil, este é o primeiro caso de latrocínio registrado em Rondonópolis em quase dois anos. O inquérito deve ser finalizado nos próximos dias.

