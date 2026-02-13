Motorista é alcançado por populares ao tentar fugir após colisão com motocicleta no Jardim Guanabara

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na tarde desta sexta-feira (13), no bairro Jardim Guanabara, em Rondonópolis (MT).

De acordo com informações, a colisão aconteceu no cruzamento da Rua Fernando Corrêa da Costa com a Rua Humaitá. O condutor de um veículo Uno preto seguia pela Rua Humaitá e tentou atravessar a via preferencial, quando colidiu com um motociclista que trafegava pela Fernando Corrêa da Costa, sentido bairro–Centro.

Com o impacto, o motociclista, que conduzia uma Honda CG 160 Titan azul, foi arremessado ao chão. Testemunhas relataram que a colisão ocorreu na lateral esquerda do carro, atingindo a roda traseira, o que provocou o estouro do pneu.

Após o acidente, o motorista do carro, um idoso de aproximadamente 70 anos, deixou o local sem prestar socorro. Populares que presenciaram a situação seguiram o veículo e conseguiram localizá-lo nas proximidades do Hospital Regional.

Segundo relato do condutor, ele teria saído do local para levar uma medicação para a filha que está internada na unidade de saúde. Ainda conforme a versão apresentada, ele acreditava que conseguiria atravessar a via, alegando que o motociclista estava distante no momento da manobra. No entanto, a Rua Fernando Corrêa da Costa é via preferencial e a motociclista estava em preferência na via.

A vítima, um jovem de 27 anos, foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), apresentando algumas escoriações e inchaço no tornozelo esquerdo (edema).

O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.