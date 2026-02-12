 
NO JARDIM TROPICAL

Mulher é detida após tentar furtar grande quantidade de carnes em supermercado de Rondonópolis

Suspeita foi contida por equipe de prevenção no Jardim Tropical e encaminhada ao CISC pela Polícia Militar

Carol Soares
Por Carol Soares
Imagem: aodjknv Mulher é detida após tentar furtar grande quantidade de carnes em supermercado de Rondonópolis
Furto de carnes em supermercado no Jardim Tropical – Foto: PMMT

Uma mulher foi detida na noite desta terça-feira (10), no bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis (MT), após tentar sair de um supermercado com uma grande quantidade de carnes sem efetuar o pagamento.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma denúncia do supermercado local. No estabelecimento, os policiais encontraram a suspeita já detida pelo grupo de prevenção da loja.

Conforme relato, a mulher tentava deixar o supermercado com diversos produtos do setor de carnes sem passar pelos caixas.

Diante da situação, a guarnição conduziu a suspeita até a delegacia para registro do boletim de ocorrência e adoção das medidas cabíveis. Segundo a PM, ela foi entregue às autoridades sem o uso de algemas e sem apresentar lesões corporais.

O caso foi registrado como furto e será apurado pelas autoridades.

