Mulher é detida após tentar furtar grande quantidade de carnes em supermercado de Rondonópolis

Uma mulher foi detida na noite desta terça-feira (10), no bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis (MT), após tentar sair de um supermercado com uma grande quantidade de carnes sem efetuar o pagamento.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma denúncia do supermercado local. No estabelecimento, os policiais encontraram a suspeita já detida pelo grupo de prevenção da loja.

Conforme relato, a mulher tentava deixar o supermercado com diversos produtos do setor de carnes sem passar pelos caixas.

Diante da situação, a guarnição conduziu a suspeita até a delegacia para registro do boletim de ocorrência e adoção das medidas cabíveis. Segundo a PM, ela foi entregue às autoridades sem o uso de algemas e sem apresentar lesões corporais.

O caso foi registrado como furto e será apurado pelas autoridades.