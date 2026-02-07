Mulheres se movimentam para disputar vagas na ALMT

As Câmaras Municipais de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis concentram parte relevante da representação feminina na política municipal de Mato Grosso. Com a aproximação das eleições de 2026, algumas vereadoras desses municípios começam a aparecer no debate sobre a disputa por vagas na Assembleia Legislativa do Estado (ALMT), enquanto outras mantêm atuação restrita ao âmbito local. O cenário, porém, é diferente entre as cidades.

Em Cuiabá, já existem pré-candidaturas femininas declaradas para a disputa estadual. Em Rondonópolis, apesar de três vereadoras em exercício, apenas um nome aparece, até o momento, associado à possibilidade de candidatura à Assembleia. Em Várzea Grande, mesmo com três vereadoras, não há anúncio público de pré-candidatura.

Em Rondonópolis, a Câmara Municipal conta atualmente com três vereadoras. Entre elas, a Dra. Luciana Horta (PL) é o único nome que aparece no debate político como possível candidata à disputa estadual. Eleita em 2024, a parlamentar tem atuação voltada principalmente à saúde pública e às políticas para mulheres, com projetos relacionados à prevenção de doenças e à criação do Fundo Municipal de Proteção às Mulheres.

Na capital, o cenário é mais amplo. A vereadora Samantha Iris (Republicanos) já confirmou publicamente a intenção de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026. Outro nome citado é o de Michelly Alencar (UB), que também declarou interesse em concorrer ao cargo estadual. Além dessas duas, outras vereadoras de Cuiabá possuem histórico de participação em eleições estaduais ou votação expressiva em pleitos municipais, o que mantém o debate sobre novas candidaturas femininas no município.

Em Várzea Grande, a Câmara Municipal conta atualmente com três vereadoras: Gisa Barros (PSB), Lucélia Oliveira (AGIR) e Rosy Prado (UB). As parlamentares atuam em áreas como cultura, assistência social, educação e políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Apesar da atuação em temas que extrapolam o âmbito municipal, nenhuma delas anunciou oficialmente intenção de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa até o momento.

A comparação entre os três municípios mostra que as mulheres têm papel central na política local, mas ainda enfrentam limites para avançar ao cenário estadual. Em Cuiabá, vereadoras já ampliam a presença feminina no debate eleitoral. Em Rondonópolis, apesar de três mulheres eleitas, apenas um nome aparece projetado para a Assembleia Legislativa. Em Várzea Grande, as vereadoras fortalecem a atuação municipal, mas ainda sem candidaturas estaduais anunciadas. O cenário reforça a importância da ampliação da presença feminina na política estadual e aponta que os próximos meses serão decisivos para a disputa de 2026.