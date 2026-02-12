Município de Rondonópolis faz alerta em pit stop contra exploração sexual e trabalho infantil

Com o período de Carnaval chegando, a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, encabeçada pela secretária Alessandra Ferreira, promoveu nesta quinta-feira (12/2), no centro da cidade, um Pit Stop de conscientização contra a exploração sexual e trabalho infantil em Rondonópolis. O mote da ação, realizada em parceria com vários órgãos, foi para que a sociedade fique atenta e proteja as crianças de situações de risco.

Além da secretária Alessandra Ferreira, a ação que faz parte do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) contou com a participação de mais de 50 pessoas, representando a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Obra Kolping e Gabinete de Apoio a Segurança Pública (GASP).

O conselheiro tutelar Marcos Willian Lopes Sebastião alertou que casos de trabalho infantil e exploração sexual têm aumentado cada vez mais em Rondonópolis. “Todos os dias nós temos casos de exploração sexual, de abuso sexual e também tem aumentado essa incidência de trabalho infantil. Então, essa campanha é justamente para a gente fazer a prevenção contra essas violações, para que possamos ter uma sociedade mais segura e mais justa para nossas crianças e nossos adolescentes”, externou.

Foto – Marcos Miraglia

Os participantes fizeram a entrega de panfletos informativos e o repasse de orientações aos motoristas que passavam na esquina da Rua Fernando Correia da Costa com a Avenida Amazonas. Conforme a superintendente de Benefícios, Programas e Serviços na Assistência Social, Fabiana Perez, a intenção é levar ao conhecimento das pessoas os mecanismos de defesa dos direitos da criança, assim como os canais de comunicação, especialmente em um momento de vulnerabilidade como o Carnaval.

“A Prefeitura atua para cuidar das crianças e adolescentes e garantir seus direitos, preservando-os da exploração sexual e também do trabalho infantil. Essa é uma preocupação nossa durante o ano todo e a gente intensifica um pouco mais no Carnaval, porque a gente sabe que nesse momento muitas coisas ficam expostas, como o contato com álcool, com drogas, com horários muito estendidos. Então, queremos trazer para toda a sociedade esse momento de reflexão. Criança e adolescente precisa estudar, precisa ter os seus direitos garantidos”, informou Fabiana.

Uma das ferramentas para denúncias é o Disque 100.