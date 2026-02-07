Neymar deixa de seguir a CBF após entidade ignorar seu aniversário de 34 anos

O clima entre Neymar e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) parece ter esfriado consideravelmente nesta semana.

Isso porque o atacante, que completou 34 anos na última quinta-feira (5), não recebeu qualquer menção nem homenagem oficial da entidade em seus canais de comunicação.

Consequentemente, a reação do jogador foi imediata e simbólica no ambiente digital: ele deixou de seguir o perfil oficial da CBF no Instagram.

De fato, o movimento nas redes sociais foi interpretado por fãs e imprensa como uma resposta direta ao “esquecimento”.

Atualmente, ao acessar a lista de seguidos do camisa 10, é possível constatar que a conta da confederação não consta mais lá. Por outro lado, a situação difere do que ocorria anteriormente, quando a interação entre as partes era frequente e cordial.

Sobretudo, a ausência de uma publicação de aniversário chamou a atenção pelo peso histórico que Neymar carrega.

Afinal, ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, superando Pelé em gols oficiais. Nesse sentido, o silêncio institucional da CBF soou como um ruído grave, visto que a entidade costuma parabenizar atletas com trajetória relevante na equipe nacional.

Neymar não atua há dois anos pela Seleção

Além disso, esse episódio reforça os sinais de um distanciamento gradual. Desde outubro de 2023, Neymar não atua com a “amarelinha” devido a uma sequência de lesões complexas.

Nesse ínterim, a Seleção passou por mudanças de comando e renovação de elenco. Embora não exista um rompimento formal anunciado, as atitudes virtuais indicam um descontentamento claro ou, pelo menos, uma relação desgastada.

Em suma, os números de Neymar pela Seleção são incontestáveis: 128 jogos, 79 gols e 58 assistências.

Contudo, o futuro do jogador no ciclo para a Copa do Mundo permanece uma incógnita.

O gesto de “unfollow”, ainda que silencioso, adiciona mais uma camada de incerteza sobre o retorno do ídolo e sua relação com a diretoria da CBF. resta saber se haverá uma reaproximação nos próximos meses ou se o divórcio digital é definitivo.