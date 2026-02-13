Nova Rota do Oeste prevê fluxo de 440 mil veículos durante feriadão de Carnaval; aumento pode chegar a 32%

A BR-163 deve registrar movimento intenso durante o período de feriado prolongado de Carnaval. O estudo de tráfego da Nova Rota do Oeste estima que mais de 440 mil veículos vão circular pela rodovia entre a sexta-feira (13/02) e a Quarta-feira de Cinzas (18/03). O aumento na presença de veículos de passeio pode chegar a 32% em comparação com o período sem feriado. Para atender os motoristas que vão pegar a rodovia, a Concessionária atuará com a Operação Rota à Vista, reposicionando os veículos de atendimento para celeridade nos resgates em caso de acidente ou falhas mecânicas em veículos.

O impacto na rodovia começa a ser sentido logo na sexta-feira (13), com crescimento de 16,5% no tráfego de veículos de passeio. O dia de maior fluxo está previsto para o sábado (14/02), com 32% de crescimento no volume de automóveis na rodovia. Já no domingo e na segunda-feira, a expectativa é uma redução de 8,6% e 0,2%, respectivamente. Na terça-feira (17), o tráfego volta a crescer 20,9%. O último dia de feriado, a quarta-feira (18), o tráfego permanece em alta, com 9,2%, marcando o retorno dos foliões.

Para os veículos de carga, a expectativa é uma redução de 9,2%, em média, durante a data. Os dias de maior redução na presença deste tipo de veículo na rodovia serão terça-feira e quarta-feira (17 e 18/02), com previsão de -16,4% e -12,9%, respectivamente.

O diretor de Operações e Tecnologia da Nova Rota, Wilson Ferreira, reforça os cuidados para tornar a viagem mais tranquila. “Respeitar os limites de velocidade ajuda o motorista a ter mais tempo de reação diante de qualquer imprevisto na rodovia, enquanto manter uma distância segura do veículo à frente reduz o risco de colisões, especialmente em trechos com tráfego intenso. Não dirigir após o consumo de álcool é essencial, porque a bebida compromete os reflexos e a capacidade de julgamento, aumentando significativamente as chances de acidentes”.

Para atendimento dos motoristas durante os seis dias de feriado, a Nova Rota atua por meio da Operação Rota à Vista, com intensificação do monitoramento, equipes operacionais posicionadas em pontos estratégicos e reforço no atendimento aos motoristas, visando garantir fluidez no tráfego e resposta rápida em caso de ocorrências. Para os atendimentos, a Concessionária conta com guinchos, ambulâncias, veículos de inspeção e caminhões-pipa. Os serviços estão disponíveis 24h/dia e podem ser acionados pelo 0800 065 0163, por ligação ou WhatsApp.

O trabalho das equipes conta com o apoio de mais de 400 câmeras para monitoramento do tráfego à distância, além de acompanhamento dos atendimentos realizados na rodovia. As imagens são compartilhadas com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que pode identificar e autuar infrações.

Não ao assédio — Neste Carnaval, a Nova Rota reforça a campanha do Governo Federal, por meio do Ministério das Mulheres, que alerta: alegria combina com respeito. Beijo forçado, toque sem consentimento e qualquer forma de importunação sexual são crimes. Durante o período, os painéis de mensagens variáveis (PMVs) da BR-163 contarão com mensagens em reforço a campanha.