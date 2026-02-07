Nova Rota realiza intervenção na Serra de São Vicente entre 09 e 12 de fevereiro

A Nova Rota do Oeste informa aos motoristas que realizará intervenções no tráfego da Serra de São Vicente (Rondonópolis/Cuiabá), entre o km 343 e 350 da BR-364, em Santo Antônio de Leverger, entre os dias 09 e 12 de fevereiro (segunda a quinta-feira). As interdições a serão realizadas na pista norte (sentido Rondonópolis/Cuiabá), com ações nos períodos diurno e noturno.

As mudanças no tráfego são necessárias para garantir a segurança das equipes da Concessionária envolvidas nas obras. A orientação aos motoristas é que programem a viagem considerando as alterações e respeitem a sinalização no local. Em caso de chuva, os serviços poderão ser cancelados ou reagendados.

Confira o cronograma:

Segunda-feira (09/02), das 8h às 17h – Interdição parcial DIURNA

Serão realizados serviços nos sistemas de drenagem da rodovia e continuidade do trabalho de implantação de cabeamento de fibra óptica e câmeras de monitoramento neste trecho da rodovia.

8h ­­- Interdição total para instalação da sinalização

­­- Interdição total para instalação da sinalização 8h30 – Liberação de uma faixa da rodovia enquanto a outra faixa permanece interditada para os trabalhos

– Liberação de uma faixa da rodovia enquanto a outra faixa permanece interditada para os trabalhos 16h30 – Bloqueio total para remoção da sinalização

– Bloqueio total para remoção da sinalização 17h – Fim dos trabalhos e liberação completa da rodovia

De terça a quinta-feira (10 a 12/01), das 22h às 4h – Interdição total NOTURNA com Operação Comboio

Para a instalação da fibra óptica e das câmeras de monitoramento em pontos sensíveis da Serra de São Vicente, a Nova Rota do Oeste fará a interdição total da descida da rodovia (sentido Rondonópolis/Cuiabá), das 22h às 4h.

Durante esse período, será realizada a Operação Comboio, com desvio do tráfego do sentido norte para a pista sul (Cuiabá/Rondonópolis), no sistema Pare e Siga. A ação contará com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Se precisar, chame a Nova Rota – Para obter informações em tempo real sobre condições de tráfego, intervenções na rodovia, condições climáticas, entre outras situações no trecho sob concessão da BR-163, entre em contato com a Concessionária Nova Rota do Oeste pelo 0800 065 0163, que agora também funciona no WhatsApp. A central de atendimento funciona 24 horas. Neste canal de comunicação, também podem ser acionados todos os serviços oferecidos pela Nova Rota aos motoristas que estão na rodovia, como atendimento operacional, socorro médico e mecânico.