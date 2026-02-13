 
Novas regras reforçam segurança do Pix; Senado analisa lei contra golpes
Novas regras reforçam segurança do Pix; Senado analisa lei contra golpes

Pix
Pix – Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Novas regras do Banco Central para aumentar a segurança do Pix entram em vigor em fevereiro e preveem bloqueio automático de contas após denúncia de golpe, além da possibilidade de registrar o alerta direto no aplicativo do banco.

No Senado, tramita o PL 133/2022, do senador Chico Rodrigues (PSB-RR), que cria a Lei de Segurança do Pix e propõe mecanismos para recuperar valores transferidos em fraudes, além de cobrar atuação mais ativa das instituições financeiras contra criminosos.

Fonte: Agência Senado

 

 

