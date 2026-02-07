 
OAB emite nota de pesar pela morte do advogado Paulo de Souza Freitas Júnior

Paulo Souza OAB emite nota de pesar pela morte do advogado Paulo de Souza Freitas Júnior
Foto: Divulgação

O advogado Paulo de Souza Freitas Júnior nasceu em Rondonópolis, no dia 16/05/1977, filho de Paulo de Souza Freitas e Vera Lúcia P. De Freitas. Irmão de Paulo Luciano, Paulo Henrique e Paulo Alessandro.

Deixou o filho Pedro Andrade Freitas, de 12 anos, e a filha Sarah Freitas, de 01 ano de idade.

Era esposo de Sandy Laura Carvalho A. Freitas.

Por muitos anos exerceu a advocacia e o magistério.

Deixa um legado de amizade, de ensinamentos e de contribuição na formação de inúmeros advogados e advogadas.

Neste momento de tristeza, a OAB/1ª Subseção registra os mais sinceros sentimentos aos amigos e familiares.

Que Deus, em sua profunda misericórdia, possa confortar o coração de todos neste momento.

OAB/1ª Subseção de Rondonópolis

