OAB emite nota de pesar pela morte do advogado Paulo de Souza Freitas Júnior

O advogado Paulo de Souza Freitas Júnior nasceu em Rondonópolis, no dia 16/05/1977, filho de Paulo de Souza Freitas e Vera Lúcia P. De Freitas. Irmão de Paulo Luciano, Paulo Henrique e Paulo Alessandro.

Deixou o filho Pedro Andrade Freitas, de 12 anos, e a filha Sarah Freitas, de 01 ano de idade.

Era esposo de Sandy Laura Carvalho A. Freitas.

Por muitos anos exerceu a advocacia e o magistério.

Deixa um legado de amizade, de ensinamentos e de contribuição na formação de inúmeros advogados e advogadas.

Neste momento de tristeza, a OAB/1ª Subseção registra os mais sinceros sentimentos aos amigos e familiares.

Que Deus, em sua profunda misericórdia, possa confortar o coração de todos neste momento.

OAB/1ª Subseção de Rondonópolis