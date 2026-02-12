Operação “Cárcere Seguro” investiga policiais penais por facilitar entrada de celulares na Mata Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso realizou em Rondonópolis, a Operação “Cárcere Seguro”, com o objetivo de cumprir oito mandados judiciais, sendo quatro de busca e apreensão e quatro de quebra de sigilo. A ação contou com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus-MT).

Os mandados expedidos tiveram como alvos iniciais três policiais penais, de 49, 52 e 67 anos, lotados na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa, conhecida como Mata Grande, além de uma mulher de 40 anos.

As investigações apuram a suspeita de envolvimento dos alvos na introdução e facilitação da entrada de aparelhos celulares e outros objetos ilícitos dentro da unidade prisional.

O inquérito teve início após uma apreensão realizada em 4 de maio de 2025, quando foram encontrados no interior da penitenciária 32 smartphones, três carcaças de celulares, 26 carregadores, 16 chips, sete fones de ouvido e 18 cabos USB. A partir da análise do material, a Polícia Civil identificou a possível participação de três policiais penais no esquema.

Os investigados poderão responder, em tese, pelo crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, que trata de ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico móvel em estabelecimento prisional sem autorização legal, além de corrupção passiva.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, um policial penal, de 52 anos, foi autuado em flagrante por posse ilegal de munição. Na residência dele foram apreendidas 44 munições calibre .380 e um carregador de pistola do mesmo calibre.

Ao todo, também foram apreendidos quatro aparelhos celulares, que serão encaminhados à perícia técnica para análise e aprofundamento das investigações.

A Polícia Civil informou que o trabalho investigativo continua, com o objetivo de esclarecer completamente os fatos e responsabilizar os envolvidos.