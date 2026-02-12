 
Operação Madeira Nativa: PRF registra 27 ocorrências de crimes ambientais em 10 dias em Rondonópolis

Imagem: Madeira ilegal apreendida pela PRF Operação Madeira Nativa: PRF registra 27 ocorrências de crimes ambientais em 10 dias em Rondonópolis
Madeira ilegal apreendida – Foto: PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, entre os dias 30 de janeiro e 08 de fevereiro de 2026, no município de Rondonópolis (MT), a Operação Madeira Nativa – Fase V, com foco no combate ao transporte ilegal de produtos florestais e demais crimes ambientais.

Durante os 10 dias de operação, foram registradas 27 ocorrências de crimes ambientais, resultando na apreensão de aproximadamente 230 m³ de madeira nativa, além de ocorrências relacionadas à poluição ao meio ambiente.

A Operação reforça o compromisso da PRF com a proteção ambiental e o enfrentamento de ilícitos que impactam a fauna, a flora e os recursos naturais, fortalecendo a atuação permanente da instituição na preservação do meio ambiente nas rodovias federais.

