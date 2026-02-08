PC prende mais um faccionado envolvido em homicídio e ocultação de cadáver em Colniza

Mais faccionado envolvido no desaparecimento e possíveis crimes de homicídio e ocultação de cadáver de um jovem em Colniza foi preso pela Polícia Civil, na sexta-feira (6.2), durante trabalho da equipe de investigadores da Delegacia do município.

O suspeito, de 18 anos, foi identificado nas investigações da Delegacia de Colniza e estava com mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar decretados pela Justiça por envolvimento do crime, praticado contra João Vitor Ricardo de Amorim, de 20 anos.

A vítima está desaparecida desde o dia 28 de janeiro, quando saiu de casa para trabalhar, porém não chegou ao serviço e não deu mais notícias. As investigações apontam que o jovem havia saído da cadeia recentemente e tinha envolvimento com facções criminosas.

A motivação do crime estaria relacionada ao um acerto de contas. com integrantes da facção. O jovem teria sido sequestrado, torturado e executado por membros do grupo criminoso, que posteriormente ocultaram o corpo, que até o momento não foi localizado.

Com base nos elementos apurados, foi possível chegar a identidade de alguns dos envolvidos, sendo representado pelas ordens judiciais de prisão e busca e a apreensão, que foram deferidos pela Justiça. O primeiro alvo, também de 18 anos, teve o mandado de prisão cumprido na terça-feira (03), em ação que resultou na apreensão de drogas e outros objetos de origem ilícita.

Durante as diligências realizadas na sexta-feira (6), os policiais da Delegacia de Colniza localizaram e prenderam o segundo envolvido no crime em seu local de trabalho. Em continuidade à ação, foram realizadas buscas na residência do investigado, onde foram apreendidos aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos que podem auxiliar o avanço das investigações.

Após o cumprimento das ordens judiciais, o preso foi conduzido à Delegacia de Colniza para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.