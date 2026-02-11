Piloto de 24 anos morre em queda de avião agrícola nas proximidades da BR-070 em Primavera do Leste

Um piloto de 24 anos morreu na quarta-feira (11) após a queda de um avião agrícola às margens da BR-070, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Primavera do Leste. A vítima foi identificada como Patrick Grundler, que estava sozinho na aeronave.

De acordo com o delegado Erick Martins, responsável pelo caso na cidade, a aeronave sobrevoava em baixa altitude quando atingiu fios de alta tensão.

A colisão teria provocado a perda de controle e a subsequente queda do avião. As autoridades competentes estão investigando as circunstâncias exatas do ocorrido para determinar todos os fatores que levaram ao acidente.