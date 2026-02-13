Polícia Militar prende motorista em Rondonópolis transportando fertilizante adulterado

Um motorista de carreta foi detido na madrugada desta sexta-feira (13) em Rondonópolis, após a Polícia Militar (PM) ser acionada para verificar uma denúncia de fraude.

O incidente ocorreu por volta das 03h30, quando funcionários das empresas informaram a PM sobre a irregularidade. O motorista que presta serviço para uma transportadora estava realizando a descarga do material quando o técnico responsável pela aferição da pureza da carga constatou a adulteração.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o local, realizou a abordagem do suspeito e a checagem da situação.

O motorista foi conduzido à delegacia juntamente com o material apreendido para que as providências legais cabíveis sejam tomadas.