Polícia Civil de Mato Grosso integra operação contra crimes virtuais

A Polícia Civil de Mato Grosso deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão, em Várzea Grande, nesta sexta-feira (13), em apoio à Polícia Civil de Pernambuco.

A ação é um desdobramento da 2ª Fase da Operação Mar de Fraude, desencadeada pela PC-PE, que investiga uma organização criminosa, especializada em golpes virtuais e lavagem de dinheiro.

O mandado foi expedido pela Vara Única de Fernando de Noronha (PE), visando a apreensão de dispositivos eletrônicos e documentos que possam identificar novos membros da rede criminosa.

Em Mato Grosso, os trabalhos foram realizados pela Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande (DEE-VG). Além de MT, foram cumpridas ordens judiciais nos estados de Pernambuco, da Paraíba e do Paraná.

As investigações tiveram início em junho de 2024. Na 1ª Fase da Operação, houve bloqueio de bens e financeiro, na ordem de R$ 1 milhão de reais, além de cumprimento de diversos mandados de busca, apreensão e prisão nos estados de Pernambuco, Mato Grosso e Paraíba.

O Esquema Criminoso

A organização é investigada por criar anúncios falsos de pousadas de luxo em Fernando de Noronha. Conforme levantamento, turistas de todo o país eram atraídos por ofertas em sites e redes sociais, e acabavam efetivando pagamentos por reservas de hospedagens que não existiam.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava contas de terceiros e empresas de fachada para pulverizar os valores obtidos com as vítimas.

Atuação em Mato Grosso

Nesta 2ª Fase da Operação, um dos alvos investigados, residente em Várzea Grande, seria responsável por dar suporte logístico, financeiro ao esquema.

A equipe da DEE-VG deu cumprimento a mandados judiciais expedidos pela Vara Única de Fernando de Noronha, visando a apreensão de dispositivos eletrônicos e documentos que possam identificar novos membros da rede criminosa.