 
Polícia Militar desarticula ponto de tráfico de drogas e prende suspeita no...
Polícia Militar desarticula ponto de tráfico de drogas e prende suspeita no bairro Rui Barbosa

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento do Grupo de Apoio do 5º Batalhão de Polícia Militar

Laíne Macário
Por Laíne Macário
Via: Kennedy Silva / TV Cidade Record
Produtos apreendidos – Foto: PM

Uma mulher foi presa e uma adolescente apreendida nesta quinta-feira (12) em Rondonópolis, durante uma operação da Polícia Militar (PM) no bairro Rui Barbosa.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento do Grupo de Apoio do 5º Batalhão de Polícia Militar. Segundo informações do Major Janeferson, comandante do 5º BPM, os policiais avistaram um homem em frente a uma residência e tentaram abordá-lo.

Comandante 5º BPM, Major Janeferson – Foto: Ana Clara Costa/ TV Cidade Record

Ao perceber a presença da equipe, o suspeito fugiu para o interior do imóvel e durante a ação teria quebrado o próprio celular, uma prática comum para dificultar o acesso a informações. Ele conseguiu escapar pelos fundos pulando muros de residências vizinhas.

Em vistoria domiciliar, a equipe policial localizou porções de maconha, pasta base de cocaína, cocaína e frascos de “loló” (geralmente usados para armazenar substâncias inalantes ilegais, como o lança-perfume), além de uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro. No mesmo imóvel, foi encontrado uma mulher maior de idade que foi presa e uma adolescente que foi apreendida e encaminhada às autoridades competentes.

