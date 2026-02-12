Polícia Militar prende em flagrante indivíduo com extensa ficha criminal danificando contêiner e furtando produtos

Um homem foi detido na madrugada desta quinta-feira (12) no Centro de Rondonópolis, após ser flagrado por populares danificando um contêiner de sorvetes e subtraindo objetos.

A equipe policial deslocou-se ao local após receber a solicitação e foi informada por populares que o suspeito havia quebrado a lateral de um container comercial de sorvetes localizado no Cais. Ao verificar o local, os policiais constataram um buraco na estrutura do container, por onde o indivíduo teria subtraído itens.

Alguns dos objetos furtados foram encontrados em posse do suspeito no momento da abordagem. Durante a tentativa de algemamento, o homem tentou resistir e utilizou palavras de baixo calão para ofender os militares.

O indivíduo foi entregue às autoridades com algemas e apresentava um corte na mão esquerda, possivelmente decorrente do momento em que danificou a parte lateral do contêiner. Foi confeccionado o Boletim de Ocorrência para as providências cabíveis. O histórico criminal do detido inclui diversas passagens: