Polícia Militar prende em flagrante indivíduo com extensa ficha criminal danificando contêiner e furtando produtos

Um homem foi detido na madrugada desta quinta-feira (12) no Centro de Rondonópolis, após ser flagrado por populares danificando um contêiner de sorvetes e subtraindo objetos.
A equipe policial deslocou-se ao local após receber a solicitação e foi informada por populares que o suspeito havia quebrado a lateral de um container comercial de sorvetes localizado no Cais. Ao verificar o local, os policiais constataram um buraco na estrutura do container, por onde o indivíduo teria subtraído itens.
Alguns dos objetos furtados foram encontrados em posse do suspeito no momento da abordagem. Durante a tentativa de algemamento, o homem tentou resistir e utilizou palavras de baixo calão para ofender os militares.
O indivíduo foi entregue às autoridades com algemas e apresentava um corte na mão esquerda, possivelmente decorrente do momento em que danificou a parte lateral do contêiner. Foi confeccionado o Boletim de Ocorrência para as providências cabíveis. O histórico criminal do detido inclui diversas passagens:
- Em 2020, registro por ameaça.
- Em 2022, ocorrências por sequestro e cárcere privado, tentativa de homicídio, dano, causar dano emocional à mulher e tentativa de suicídio.
- Em 2025, registros por ameaça e lesão corporal.
- Também em 2025, foi cumprido um mandado de prisão e houve outro registro por lesão corporal.