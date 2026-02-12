 
Agora MTDestaquesPolícia Militar prende em flagrante indivíduo com extensa ficha criminal danificando contêiner...
DestaquesNotíciasPolícia
NO CENTRO

Polícia Militar prende em flagrante indivíduo com extensa ficha criminal danificando contêiner e furtando produtos

O indivíduo foi entregue às autoridades com algemas e apresentava um corte na mão esquerda, possivelmente decorrente do momento em que danificou a parte lateral do contêiner

Laíne Macário
Por Laíne Macário
FONTE
VIA
Imagem: pm e1729898302750 Polícia Militar prende em flagrante indivíduo com extensa ficha criminal danificando contêiner e furtando produtos
Viatura PM – Foto: Varlei Cordova/AGORAMT

Um homem foi detido na madrugada desta quinta-feira (12) no Centro de Rondonópolis, após ser flagrado por populares danificando um contêiner de sorvetes e subtraindo objetos.

A equipe policial deslocou-se ao local após receber a solicitação e foi informada por populares que o suspeito havia quebrado a lateral de um container comercial de sorvetes localizado no Cais. Ao verificar o local, os policiais constataram um buraco na estrutura do container, por onde o indivíduo teria subtraído itens.

Imagem: Conteiner danificado Polícia Militar prende em flagrante indivíduo com extensa ficha criminal danificando contêiner e furtando produtos
PMMT

Alguns dos objetos furtados foram encontrados em posse do suspeito no momento da abordagem. Durante a tentativa de algemamento, o homem tentou resistir e utilizou palavras de baixo calão para ofender os militares.

O indivíduo foi entregue às autoridades com algemas e apresentava um corte na mão esquerda, possivelmente decorrente do momento em que danificou a parte lateral do contêiner. Foi confeccionado o Boletim de Ocorrência para as providências cabíveis. O histórico criminal do detido inclui diversas passagens:

  • Em 2020, registro por ameaça.
  • Em 2022, ocorrências por sequestro e cárcere privado, tentativa de homicídio, dano, causar dano emocional à mulher e tentativa de suicídio.
  • Em 2025, registros por ameaça e lesão corporal.
  • Também em 2025, foi cumprido um mandado de prisão e houve outro registro por lesão corporal.

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas

Páginas

Categorias

Contato

66 9 9965-1648

66 9 8137-1114

[email protected]

A. V. Conrado Sales Brito, 817
Granville 1
Rondonópolis - MT
CEP 78731-424

© Agora MT - O portal de notícias de Mato Grosso