Polícia Militar recupera mais um veículo furtado, desta vez, uma caminhonete em matagal no Residencial Altamirando

A Polícia Militar (PM) de Rondonópolis recuperou uma caminhonete S10 Executive de cor branca que havia sido furtada. A localização do veículo ocorreu na quarta-feira (11) durante patrulhamento da “Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas” entre os bairros Juscelino Farias e Residencial Altamirando.

A equipe policial avistou o veículo escondido no interior de um matagal. Após a verificação e varredura no local, foi confirmado que se tratava de um automóvel produto de furto.

Diante da descoberta, o proprietário do veículo foi acionado e solicitou o apoio de um chaveiro para possibilitar o acionamento do motor. Posteriormente a caminhonete foi encaminhada para 1ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis e em seguida entregue ao proprietário.