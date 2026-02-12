 
Agora MTDestaquesPolícia Militar recupera mais um veículo furtado, desta vez, uma caminhonete em...
DestaquesNotíciasPolícia
OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO

Polícia Militar recupera mais um veículo furtado, desta vez, uma caminhonete em matagal no Residencial Altamirando

A equipe policial avistou o veículo escondido no interior de um matagal

Laíne Macário
Por Laíne Macário
FONTE
VIA
Imagem: Veiculo produto de furto recuperado Polícia Militar recupera mais um veículo furtado, desta vez, uma caminhonete em matagal no Residencial Altamirando
PMMT

A Polícia Militar (PM) de Rondonópolis recuperou uma caminhonete S10 Executive de cor branca que havia sido furtada. A localização do veículo ocorreu na quarta-feira (11) durante patrulhamento da “Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas” entre os bairros Juscelino Farias e Residencial Altamirando.

A equipe policial avistou o veículo escondido no interior de um matagal. Após a verificação e varredura no local, foi confirmado que se tratava de um automóvel produto de furto.

Imagem: Caminhonete recuperada pela PM Polícia Militar recupera mais um veículo furtado, desta vez, uma caminhonete em matagal no Residencial Altamirando
PMMT

Diante da descoberta, o proprietário do veículo foi acionado e solicitou o apoio de um chaveiro para possibilitar o acionamento do motor. Posteriormente a caminhonete foi encaminhada para 1ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis e em seguida entregue ao proprietário.

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas

Páginas

Categorias

Contato

66 9 9965-1648

66 9 8137-1114

[email protected]

A. V. Conrado Sales Brito, 817
Granville 1
Rondonópolis - MT
CEP 78731-424

© Agora MT - O portal de notícias de Mato Grosso