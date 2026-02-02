Pré-candidato ao governo, Wellington Fagundes visita obras no Araguaia

O pré-candidato ao Governo de Mato Grosso, senador Wellington Fagundes (PL), cumpriu intensa agenda na última sexta-feira (30) na região do Araguaia, com visitas técnicas em obras executadas com recursos de emendas parlamentares de sua autoria. Recursos que segundo ele foram alocados pensando nas pessoas. “As pessoas em primeiro lugar! Precisamos fortalecer a infraestrutura, ampliar o acesso à educação e promover desenvolvimento urbano, porque o impacto deve ser direto na vida da população”, concluiu.

A programação teve início no rodoanel de Barra do Garças, obra estratégica para a mobilidade urbana e para o escoamento da produção regional. Em seguida, o pré-candidato ao governo esteve em Pontal do Araguaia, acompanhado do prefeito Adelcino Lupo e vereadores, onde vistoriou as obras da Avenida Universitária, um dos principais investimentos estruturantes do município.

A Avenida Universitária conta com R$ 3 milhões em recursos viabilizados por Wellington Fagundes, em parceria com o governado do Estado, dentro de um projeto maior estimado em R$ 9 milhões. A obra contempla pavimentação, melhorias urbanísticas e paisagismo, já está sendo utilizada pela população e representa um novo eixo de desenvolvimento para a cidade.

“O senador Wellington Fagundes é um grande parceiro de Pontal do Araguaia. Essa nova avenida mudou a realidade da cidade. A população está muito satisfeita, porque é uma obra pensada para as pessoas, que trouxe mais mobilidade, valorização urbana e qualidade de vida. Somos muito gratos pela luta dele para garantir essa estrutura nova para o nosso município”, afirmou o prefeito Adelcino Lupo.

Wellington Fagundes vistoriou também em Barra, a Orla do Porto do Baé e a Avenida Beira Rio, que terão suas obras retomadas após a assinatura da ordem de serviço que autoriza a revitalização do espaço, iniciativa viabilizada com recursos destinados pelo parlamentar desde o início do projeto. O investimento total é de aproximadamente R$ 14 milhões, com prazo de execução estimado em 12 meses.

As obras incluem a ampliação, reforma e revitalização do Porto do Baé, além da requalificação da Avenida Beira Rio no trecho entre as avenidas Independência e Antônio Cristiano Cortes. Os recursos são provenientes de convênios federais e contrapartida do município, sendo cerca de R$ 6 milhões de recursos próprios da Prefeitura e aproximadamente R$ 8 milhões de recursos federais. Somente por meio de emendas parlamentares de sua autoria, Wellington Fagundes viabilizou R$ 6,7 milhões, sendo R$ 850 mil para a ampliação e reforma do Porto do Baé com a Avenida Beira Rio e R$ 5,85 milhões para a ampliação e revitalização do Porto do Baé – Trecho 2.

O secretário municipal de Turismo, Wellington Marcos, destacou a importância do projeto para o desenvolvimento local.

“Barra do Garças merece essa obra. O senador Wellington Fagundes foi fundamental ao destinar os recursos iniciais e apoiar as complementações que tornaram esse projeto possível. A revitalização do Porto do Baé e da Avenida Beira Rio vão transformar nosso principal cartão-postal, fortalecer o turismo, gerar emprego e impulsionar a economia local”, afirmou.

Na área da educação, o pré-candidato ao governo visitou o IFMT, Campus Barra do Garças, onde acompanhou o andamento das obras do Restaurante Universitário, também viabilizadas com recursos de emenda parlamentar de sua autoria. A agenda incluiu ainda reunião com a pró-reitora da UFMT, ocasião em que ouviu demandas da instituição, além de visita ao planetário da universidade, o único em funcionamento em Mato Grosso.

Wellington Fagundes também esteve no Batalhão da Polícia Militar Ambiental, dialogando com representantes da categoria sobre necessidades estruturais e operacionais, reforçando o compromisso com segurança, preservação ambiental e valorização dos profissionais.

Encerrando a agenda, participou da formatura de mais de 200 alunos do Centro UNIVAR, destacando sua atuação para a implantação do curso de Medicina. Foram diversas agendas no Ministério da Educação e investimentos no Hospital Municipal de Barra do Garças, garantindo a estrutura necessária para que o curso se tornasse realidade, ampliando o acesso à saúde e à formação médica no Araguaia.

“Cada emenda que destinamos aqui tem um propósito muito claro: cuidar das pessoas, gerar oportunidades e transformar realidades. Quando a política coloca as pessoas em primeiro lugar, o desenvolvimento chega de verdade”, afirmou Wellington.