Rondonópolis inicia ano letivo de 2026 com entrega de kits escolares e uniformes completos

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da gestão do prefeito Cláudio Ferreira, reforça o compromisso com a qualidade da educação ao garantir melhores condições de aprendizado aos alunos da rede municipal. No início do ano letivo de 2026, os estudantes estão recebendo materiais escolares de marcas reconhecidas, materiais didáticos de editoras conceituadas, além de mochilas, estojos e kits completos de uniformes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, grande parte dos materiais foi entregue já no primeiro dia de aula, nesta segunda-feira (2/2), com previsão de conclusão da distribuição de todos os itens, incluindo apostilas e uniformes, até o fim de fevereiro. As mochilas e estojos foram entregues integralmente no primeiro dia.

Alunos até o 2º ano do Ensino Fundamental recebem material da Editora Aprender, enquanto estudantes do 3º ao 5º ano passarão a utilizar material da Editora Positivo. Neste ano, o kit de uniforme foi ampliado e passa a incluir, além da camiseta e do calção, calça e jaqueta.