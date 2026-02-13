 
Saiba como emitir alerta do aplicativo Celular Seguro em caso de roubo

Imagem: Celular seguro Saiba como emitir alerta do aplicativo Celular Seguro em caso de roubo
MJSP/Divulgação

Os brasileiros já estão em ritmo acelerado de carnaval nesta sexta-feira (13). Um verdadeiro mosaico de ritmos arrasta multidões em circuitos de Norte a Sul do país. Mas, justamente quando a folia e a identidade cultural brasileira têm a expressão máxima do ano de sua diversidade, cores e vibrações, os imprevistos podem acontecer, como ter um celular roubado ou perdido.

Para proteger os cidadãos e ajudá-los a comunicar de forma eficiente e ágil as ocorrências de roubos e furtos de aparelhos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibiliza o aplicativo Celular Seguro para dispositivos eletrônicos e a versão web, no site do Celular Seguro, que ajudam evitar golpes e prejuízos à vítima.

Com apenas um alerta, o dono do aparelho comunica o crime pela plataforma tecnológica e, ao mesmo tempo, decide o que bloquear, se o aparelho, a linha telefônica, os aplicativos bancários e as instituições financeiras.

O usuário também pode registrar a ocorrência pelo Celular Seguro usando outro aparelho telefônico, tablet ou computador. Não é necessário ter registro prévio no aplicativo, nem informar o Imei (Identificação Internacional de Equipamento Móvel), que é a identidade única atribuída ao aparelho e tem de 15 a 17 dígitos. ​​

Se a vítima de furto ou roubo ainda não for cadastrada na plataforma, poderá cadastrar em até 15 dias após o ocorrido.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública orienta os cidadãos a baixar o aplicativo, fazer o cadastro com antecedência e aproveitar o carnaval com mais segurança e tranquilidade.

Acompanhe o passo a passo de cadastro:

  •       acesse o site Celular Seguro ou instalar o aplicativo no seu aparelho celular;
  •       faça o login por meio da conta da plataforma Gov.br, usando o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha;
  •       concorde com os termos de uso;
  •       cadastre as pessoas de sua confiança. Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, o usuário não terá nenhuma pessoa registrada. Para começar, clique na opção “Cadastrar Contato”. Essa pessoa passa a visualizar seu aparelho no perfil dela para que, caso aconteça algo com o seu celular, por meio do aplicativo ela emita um alerta em seu nome.

registre o telefone ao clicar na opção Cadastrar Telefone e escolha a opção se é o titular da linha ou se não é. Caso não seja o titular, será necessária a autorização do responsável pela linha para concluir o cadastro.

O ministério destaca que não há limite de quantidade para o registro de dispositivos no aplicativo.

Alerta de roubo

Caso ocorra alguma situação de roubo, perda ou furto do aparelho, o próprio usuário ou a pessoa de confiança indicada poderá criar um alerta por meio do site ou aplicativo.

Quem fizer a tarefa deverá selecionar qual aparelho deseja emitir o alerta Meus telefones ou Telefones de Confiança. Em seguida, o internauta verá uma lista de todos os aparelhos cadastrados e deverá selecionar aquele que teve o problema e clicar no botão “Alerta” para emiti-lo. Assim que o alerta for emitido, será exibido um número de protocolo. É necessário guardar esse número, pois para atendimentos posteriores com as instituições parceiras, o usuário precisará fornecê-lo.

Celular Seguro

Criada em dezembro de 2023, a ferramenta de prevenção e resposta rápida em casos de roubo, furto ou perda de aparelhos móveis conta atualmente com 3,81 milhões de usuários cadastrados em todo o Brasil. Em 2025, foram registrados 98.786 alertas, representando um crescimento de cerca de 5,5%, em relação a 2024.

Para este ano, o governo federal planeja ampliar e melhorar o serviço por meio da integração com as polícias civis.

A medida permitirá que as polícias:

  •  emitam alertas de bloqueio de Imei, linhas telefônicas e contas em instituições parceiras;
  •  ativem alertas no modo recuperação, com envio de mensagens por WhatsApp e SMS para uma nova linha habilitada em aparelho com restrição;
  •  façam a criação automática de boletim de ocorrência, a partir da emissão do alerta no Celular Seguro.

Compra segura

Antes de comprar um celular usado, a pessoa também pode consultar se o aparelho tem restrições nas bases de dados do Celular Seguro e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A iniciativa faz parte de um esforço do governo federal para facilitar a devolução voluntária de celulares e reduzir crimes relacionados a dispositivos móveis.

