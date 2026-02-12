Saiba como será o funcionamento dos cartórios durante o Carnaval em Mato Grosso

Os cartórios de Notas e de Registro mato-grossenses terão alterações em seus horários de funcionamento em razão do feriado de Carnaval, que em 2026 ocorre entre os dias 16 e 18 de fevereiro. Por serem serviços essenciais à população, a Associação dos Notários e Registradores do Mato Grosso (Anoreg/MT) orienta que os cidadãos se informem com antecedência sobre o expediente das unidades em seus municípios.

As mudanças seguem as determinações do Tribunal de Justiça estadual e da Corregedoria local. Os cartórios mato-grossenses estarão fechados na segunda (16) e na terça-feira (17), com reabertura na quarta-feira (18), a partir das 12h. De forma geral, a maioria dos estados brasileiros adota ponto facultativo na segunda-feira e na quarta-feira até o meio-dia, mantendo o feriado na terça-feira de Carnaval.

Mesmo durante o feriado, os cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais devem manter plantões para a realização de registros de nascimentos e óbitos, garantindo a continuidade de serviços essenciais à população.

“O calendário de feriados exige atenção especial de quem precisa dos serviços dos cartórios, que estão diretamente ligados a atos jurídicos, patrimoniais e empresariais. Por isso, a Anoreg/MT recomenda que a população consulte previamente o horário de atendimento das unidades durante o período de Carnaval. A informação clara e antecipada contribui para a organização da rotina dos cidadãos”, afirma a presidente da Anoreg/MT, Velenice Dias de Almeida.

