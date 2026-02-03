Sine-MT disponibiliza mais de 2,1 mil vagas de emprego nesta semana em todo o estado

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), divulgou 2.119 vagas de trabalho disponíveis para esta semana em Mato Grosso.

Entre as vagas disponíveis, há camareira de hotel, auxiliar técnico na mecânica de máquinas, auxiliar de limpeza, farmacêutico, recepcionista, servente de obras, soldador, agente de segurança, entre outras funções.

Para pessoas com deficiência (PCD), os municípios de Cuiabá e Várzea Grande concentram 10 vagas, sendo três vagas para frentista, uma vaga para auxiliar de estoque, uma vaga para lavanderia, uma vaga para auxiliar de linha de produção, uma vaga para operador de telemarketing, uma vaga para recepcionista atendente, uma vaga para técnico de controle de qualidade e uma vaga para técnico em segurança do trabalho.

Ainda em Cuiabá e Várzea Grande, estão sendo ofertadas 284 vagas para o público em geral. Dentre elas, destacam-se 44 vagas para linha de produção, 21 vagas para ajudante de obras, 20 vagas para operador de vendas (lojas), 15 vagas para eletricista, 10 vagas para empacotador à mão, 12 vagas para auxiliar de estoque, seis vagas para soldador, seis vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, três vagas para serralheiro, uma vaga para caseiro e uma vaga para mecânico de refrigeração e climatização.

Em Sinop, são 317 oportunidades disponíveis na semana, como 25 vagas para atendente de lanchonete, 21 vagas para atendente do setor de hortifrutigranjeiros, 10 vagas para técnico em instalação de sistemas ópticos, oito vagas para técnico agrícola, seis vagas para intérpretes de Libras, três vagas para agente de segurança, duas vagas para mecânico eletricista de automóveis e uma vaga para camareira de hotel.

Já em Juína, o município conta com 184 vagas de emprego abertas, sendo 21 vagas para pedreiro, 21 vagas para servente de obras, 16 vagas para repositor de mercadorias, 13 vagas para auxiliar de linha de produção, 10 vagas para soldador, sete vagas para trabalhador agropecuário em geral, cinco vagas para encanador, três vagas para montador de estruturas metálicas, uma vaga para auxiliar técnico na mecânica de máquinas, uma vaga para vendedor interno, uma vaga para farmacêutico, uma vaga para desenhista industrial gráfico (designer gráfico) e uma vaga para auxiliar de dentista.

A lista completa e detalhada das vagas ofertadas pela Rede Sine pode ser acessada diariamente pelo Portal Emprega Brasil. As oportunidades são atualizadas de forma contínua, com novos cadastros realizados ao longo do dia.

Atendimento

Além da intermediação de mão de obra, o Sine-MT realiza a habilitação do seguro-desemprego e oferece orientação sobre o uso da Carteira de Trabalho Digital. Os interessados devem comparecer às unidades portando documentos pessoais e verificar a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Na região metropolitana, o atendimento nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga e do CPA I ocorre das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Já o Sine instalado no Centro Estadual de Cidadania de Várzea Grande Shopping funciona das 10h às 17h30.

As oportunidades disponíveis nos municípios de Mato Grosso também podem ser consultadas no documento em anexo.