 
Agora MTBrasilSUS teve recorde com 14,7 milhões de cirurgias eletivas em 2025
BrasilNotícias
SAÚDE

SUS teve recorde com 14,7 milhões de cirurgias eletivas em 2025

Ministro da Saúde atribui resultado a políticas públicas

Redação Agora MT
Por Redação Agora MT
Fonte: AGÊNCIA BRASIL
VIA
Imagem: sus SUS teve recorde com 14,7 milhões de cirurgias eletivas em 2025
Sistema Único de Saúde (SUS) – Foto: © Fernando Frazão/Agência Brasil

O Sistema Único de Saúde (SUS) realizou, em 2025, pelo menos 14,7 milhões de cirurgias eletivas em todo o país, maior número registrado em um ano. O resultado foi celebrado pelo governo federal nesta sexta-feira (6). Imagem: ebc SUS teve recorde com 14,7 milhões de cirurgias eletivas em 2025Imagem: ebc SUS teve recorde com 14,7 milhões de cirurgias eletivas em 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em evento em Salvador, destacaram que o número está relacionado às políticas públicas. “Foram 14 milhões de cirurgias no ano passado porque estamos dispostos a acabar com a fila e fazer com que o povo pobre seja respeitado neste país”, afirmou o presidente.

Padilha avaliou que o resultado deve ser celebrado também em função da parceria do governo federal com os estados, municípios, hospitais filantrópicos e privados que aderiram ao programa Agora tem especialistas e atenderam pacientes do SUS. Antes, o maior número de cirurgias foi registrado em 2024, com 13,6 milhões de procedimentos.

Atenção básica

Padilha, em entrevista à imprensa, disse que o SUS é o sistema público de saúde que mais faz cirurgia. No país todo, a previsão é distribuir um total de 150 combos cirúrgicos com foco na assistência hospitalar e outros 10 mil combos para unidades básicas de Saúde, aumentando a resolutividade da Atenção Primária no SUS.

Na Bahia, o governo federal fez a entrega de 1.030 combos de equipamentos para ampliar o atendimento no estado nas unidades básicas de saúde. Foram entregues aparelhos como câmara fria para vacinas, balança digital e laser terapêutico para o tratamento de feridas e reabilitação, entre outros para a realização de exames na atenção primária.

“As prefeituras receberam também 575 mil kits de telessaúde, uma revolução no SUS. Estamos entregando, também, mais 107 ambulâncias do Samu, e agora a Bahia tem 100% de atendimento do SUS”, disse Padilha.

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas

Páginas

Categorias

Contato

66 9 9965-1648

66 9 8137-1114

[email protected]

A. V. Conrado Sales Brito, 817
Granville 1
Rondonópolis - MT
CEP 78731-424

© Agora MT - O portal de notícias de Mato Grosso