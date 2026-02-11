Suspeito é filmado destravando portões eletrônicos de residências em Rondonópolis; veja o vídeo

Um homem foi flagrado em vídeos realizando ações suspeitas nos bairros Jardim Primavera e Hortência, em Rondonópolis-MT. As imagens, recebidas pelo departamento de Jornalismo do Portal AGORAMT nesta quarta-feira (11), mostram o indivíduo destravando portões eletrônicos de diversas residências durante a madrugada. Segundo relatos das vítimas, objetos foram subtraídos de algumas propriedades após a passagem do acusado.

Os vídeos, que circularam entre moradores e foram encaminhados à imprensa, documentam a movimentação do homem pelas ruas dos bairros. Ele é visto manipulando os portões eletrônicos, conseguindo acesso a áreas residenciais. Moradores afetados confirmaram que, após as ocorrências, notaram a falta de pertences em suas casas, atribuindo os furtos à ação do indivíduo filmado.

A Polícia Militar de Rondonópolis informou ter conhecimento dos incidentes e da atuação do homem na região. As autoridades confirmaram que o suspeito já foi identificado e que diligências estão sendo realizadas para localizá-lo e tomar as providências legais cabíveis. A busca pelo indivíduo está em andamento para garantir a segurança dos moradores.