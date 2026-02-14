TAC da fiscalização eletrônica começa a valer a partir de 23 de fevereiro

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), informa que começa a cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE) quanto à necessidade de implantação da fiscalização eletrônica no trânsito do município.

Com acordo assinado, o Município de Rondonópolis ficou obrigado a implementar diversas medidas para a efetiva redução dos acidentes de trânsito, incluindo a fiscalização eletrônica. Em Rondonópolis, o sistema contempla a instalação de equipamentos como radar fixo de registro de excesso de velocidade, avanço semafórico com radar de registro de excesso de velocidade, lombada eletrônica e de restrição de tráfego.

A adesão ao sistema é uma medida prevista no TAC para conter o alto índice de acidentes e de mortes no trânsito em Rondonópolis, os quais estão associados em grande parte à imprudência, a exemplo do avanço de sinal em semáforos e excesso de velocidade. Estudos comprovam que cidades que implantaram a fiscalização eletrônica conseguiram reduzir significativamente a violência no trânsito.

Os 10 primeiros pontos com fiscalização eletrônica na cidade entrarão em operação, com a aplicação de multa em caso de infração, a partir do próximo dia 23 de fevereiro. Todos os locais com esses equipamentos estarão devidamente sinalizados, indicando a presença da fiscalização eletrônica. A instalação dos equipamentos atende a critérios técnicos, contemplando pontos críticos no trânsito local.

Os demais pontos com fiscalização eletrônica entrarão em operação de forma gradativa na cidade, conforme forem instalados e passarem por aferição pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Confira os primeiros locais com fiscalização eletrônica:

1 – Av. Daniel Clemente – Próx. Mercado Morumbi (Centro / Bairro) – Radar Fixo;

2 – Av. Daniel Clemente – Próx. Alpha Construtora – Jardim Morumbi (Bairro / Centro) – Radar Fixo;

3 – Av. Isnério Rodrigues de Oliveira, s/n – Próximo à Ponte Padre Franz Wilhelm Lax (Centro / Bairro) – Radar Fixo;

4 – Av. Otaviano Muniz – Equoterapia (Bairro / Centro) – Radar Fixo;

5 – Av. Dom Wunibaldo – Cruzamento com a Rua Dom Pedro II (Centro / Bairro) – Avanço Semafórico com Radar de Velocidade;

6 – Av. Marechal Rondon – Cruzamento com a Rua Fernando Corrêa da Costa (Centro / Bairro) – Avanço Semafórico com Radar de Velocidade;

7 – Rua Fernando Corrêa da Costa – Cruzamento com a Av. Marechal Rondon – Centro – Avanço Semafórico com Radar de Velocidade;

8 – Rua Dom Pedro II, nº 523 (Centro) – Lombada eletrônica;

9 – Rua Dom Pedro II x Av. Dom Wunibaldo (Bairro / Centro) – Avanço Semafórico com Radar de Velocidade;

10 – Av. Presidente Médici, nº 3821 (Centro / Bairro) – Radar Fixo.