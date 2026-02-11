 
TJMT lança Serviço de Atendimento Imediato virtual para acidentes de trânsito sem vítimas

O Poder Judiciário de Mato Grosso lançou nesta quarta-feira (11) o SAI Virtual, nova modalidade online para atendimento em acidentes de trânsito sem vítimas, com conciliação gratuita e mais rápida. O projeto-piloto começa em Cuiabá e Várzea Grande, mas a proposta é expandir o serviço para todo o estado após a fase inicial.

Atualmente, o Serviço de Atendimento Imediato (SAI) já atende de forma presencial em um veículo adaptado nas comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. A modernização permitirá a expansão gradual do serviço para todo o território mato-grossense após a validação do projeto-piloto.

Pelo sistema virtual, o cidadão pode registrar o acidente, preencher formulários e participar da audiência por videoconferência, tudo gratuitamente pelo site do TJMT. O serviço não atende casos com vítimas, crimes ou veículos públicos — nessas situações, é necessário acionar a polícia.

O cidadão, logo após o acidente de trânsito sem vítimas, deverá acessar o portal do TJMT (www.tjmt.jus.br), buscar a área “Portais Temáticos” e clicar em “SAI Virtual”, ou digitar https://www.tjmt.jus.br/paginas/servicos/sai. A nova página do SAI será aberta contendo informações sobre o atendimento, tanto presencial quanto virtual. Para dar continuidade à conciliação online, deve clicar no botão “Acidente sem vítima”.

