Três apostas de Mato Grosso acertam na Quina e levam mais de R$ 26 mil em prêmios

Três apostadores de Mato Grosso foram premiados no último sorteio da Quina, realizado na noite desta quinta-feira (12). As apostas vencedoras foram registradas nos municípios de Rondonópolis, Ponte Branca e Poconé.

Os jogadores acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas e garantiram prêmios que, somados, ultrapassam R$ 26,3 mil. O maior valor foi para o apostador de Ponte Branca, que levou cerca de R$ 13,1 mil. Já os ganhadores de Rondonópolis e Poconé faturaram aproximadamente R$ 6,5 mil cada.

Além dos mato-grossenses, outros 97 apostadores de diferentes estados também acertaram quatro números e receberam prêmios a partir de R$ 6,5 mil. Outras 5.070 apostas fizeram três acertos, com prêmio médio de R$ 124.

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 57, 62 e 79. Como ninguém acertou os cinco números, o prêmio principal acumulou.

O próximo sorteio da Quina será realizado nesta sexta-feira (13) e pode pagar até R$ 20 milhões para quem acertar todas as dezenas. A aposta simples custa R$ 3.