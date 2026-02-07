A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou nessa sexta-feira (6.2) o edital de matrícula direta para 31 cursos, para ingresso no primeiro semestre de 2026, além de cadastro de reserva para 13 cursos. Acesse o edital aqui.

A Matrícula Direta é uma iniciativa da Unemat que permite aos interessados se matricularem diretamente nos cursos com vagas disponíveis, sem a necessidade de realizar provas ou de participar de classificação por histórico escolar.

Quem tiver interesse deve comparecer na Supervisão de Apoio Acadêmico (SAA) do campus onde o curso é ofertado (confira abaixo) nos dias 11, 12, 13, 19 e 20 de fevereiro.

A homologação da matrícula dos interessados e a lista de espera serão divulgadas no dia 23 de fevereiro. O período letivo 2026/1 terá início no dia 23 de fevereiro.

Para a modalidade Matrícula Direta, são ofertadas 638 vagas em 31 cursos em 9 cidades de Mato Grosso, sendo eles:

Alta Floresta: Ciências Biológicas (Noturno) e Engenharia Florestal (Noturno)

Ciências Biológicas (Noturno) e Engenharia Florestal (Noturno) Alto Araguaia: Ciência da Computação (Noturno) e Letras (Noturno)

Ciência da Computação (Noturno) e Letras (Noturno) Barra do Bugres: Arquitetura e Urbanismo (Integral), Ciência da Computação (Noturno), Engenharia de Produção Agroindustrial (Noturno), Matemática (Noturno) e Tecnologia em Alimentos (Noturno)

Arquitetura e Urbanismo (Integral), Ciência da Computação (Noturno), Engenharia de Produção Agroindustrial (Noturno), Matemática (Noturno) e Tecnologia em Alimentos (Noturno) Cáceres: Ciências Biológicas (Noturno), Ciências Contábeis (Noturno), Geografia (Noturno), História (Noturno), Letras (Noturno) e Matemática (Noturno)

Ciências Biológicas (Noturno), Ciências Contábeis (Noturno), Geografia (Noturno), História (Noturno), Letras (Noturno) e Matemática (Noturno) Diamantino: Educação Física (Noturno) e Enfermagem (Integral)

Educação Física (Noturno) e Enfermagem (Integral) Juara: Administração (Noturno) e Pedagogia (Noturno)

Administração (Noturno) e Pedagogia (Noturno) Nova Xavantina: Ciências Biológicas (Noturno) e Engenharia Civil (Integral)

Ciências Biológicas (Noturno) e Engenharia Civil (Integral) Sinop : Ciências Econômicas (Noturno), Engenharia Elétrica (Integral), Geografia (Noturno) e Matemática (Noturno)

: Ciências Econômicas (Noturno), Engenharia Elétrica (Integral), Geografia (Noturno) e Matemática (Noturno) Tangará da Serra: Ciências Biológicas (Noturno), Ciências Contábeis (Noturno), Enfermagem (Integral), Engenharia Civil (Integral), Jornalismo (Noturno) e Letras (Noturno)

Além da Matrícula Direta, a Unemat também abriu manifestação de interesse para lista de espera em 13 cursos disponíveis em sete cidades, sendo: em Alta Floresta, o curso de Agronomia (Integral); em Cáceres, Educação Física (Matutino) e Pedagogia (Noturno); em Diamantino, Administração (Noturno); em Nova Mutum, Administração (Noturno), Agronomia (Integral) e Ciências Contábeis (Noturno); em Pontes e Lacerda, Zootecnia (Matutino).

Também terão cadastro de reserva em Sinop os cursos de Ciências Contábeis (Noturno), Engenharia Civil (Integral) e Letras (Noturno), e em Tangará da Serra, Administração (Noturno) e Gestão e Inovação em Agronegócios (Noturno).

Em caso de dúvida, o interessado deve entrar em contato com a Assessoria de Gestão de Concurso e Vestibulares (Covest) da Unemat pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (65) 98120-0095.