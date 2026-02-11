Volta às aulas aumenta casos de doenças virais em crianças e Saúde orienta fluxo de atendimento

Com o retorno às aulas e o aumento do convívio entre as crianças, a Secretaria Municipal de Saúde já observa crescimento nos casos de doenças virais, como resfriados, gripes e bronquiolite — esta última considerada a mais preocupante no período.

Para atender à demanda sazonal, o município organizou o fluxo de atendimento. Casos leves e moderados devem ser encaminhados inicialmente às Unidades Básicas de Saúde e às unidades com terceiro turno, localizadas nos bairros Cidade de Deus, Vila Olinda, Vila Rica e Itamaraty. Situações moderadas e graves devem ser levadas ao Pronto Atendimento Infantil.

De acordo com o diretor da Rede Hospitalar de Urgência e Emergência, Antonion Pereira, a pediatria atende atualmente entre 200 e 350 crianças por dia, podendo chegar a 600 atendimentos diários nas próximas semanas. Já o diretor técnico da UPA, médico Rafael Mistrinel, informou que as unidades registraram aumento de cerca de 30% nos atendimentos e a expectativa é de crescimento ainda maior após o Carnaval.

A orientação das equipes de saúde é que pais e responsáveis procurem inicialmente as unidades básicas em casos de sintomas gripais leves, ajudando a evitar superlotação e garantir atendimento mais ágil para todos.