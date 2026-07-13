Acordar às 3h da madrugada pode estar ligado à ação do cortisol, aponta estudo

Acordar repentinamente durante a madrugada, especialmente por volta das 3h, com o coração acelerado, ansiedade ou dificuldade para voltar a dormir pode estar relacionado à ação do cortisol, hormônio responsável por regular a energia, o metabolismo e a resposta do organismo ao estresse.

Em condições normais, o cortisol permanece em níveis mais baixos durante a noite e aumenta gradualmente próximo ao horário de despertar, preparando o corpo para as atividades do dia. Quando esse ritmo biológico sofre alterações, o organismo pode entrar em estado de alerta antes do momento adequado, interrompendo o sono.

Além da desregulação hormonal, fatores como estresse prolongado, noites mal dormidas e mudanças na rotina também podem interferir no equilíbrio do sono. Essa relação é considerada de mão dupla: o estresse prejudica o descanso, enquanto a privação de sono aumenta a vulnerabilidade aos efeitos do estresse.

Um estudo publicado na revista científica Psychoneuroendocrinology acompanhou 61 mulheres saudáveis durante sete dias e analisou a resposta do cortisol após o despertar. Os pesquisadores observaram que diferentes padrões de liberação do hormônio podem refletir a capacidade do organismo de lidar com os desafios diários e influenciar indicadores de saúde.

Especialistas recomendam manter horários regulares para dormir e acordar, evitar telas e estimulantes no período noturno, praticar atividades relaxantes antes de dormir e buscar exposição à luz natural durante o dia. Caso os despertares sejam frequentes, acompanhados de ansiedade intensa ou prejudiquem a rotina, é importante procurar avaliação médica.