EMBARCAÇÃO VIROU

Corpo de indígena é encontrado no Rio Vermelho em Rondonópolis

A vítima era da Aldeia Tadarimana

Laíne Macário
Por Laíne Macário
Imagem: Corpo de indigena e localizado no Rio Vermelho 02 Corpo de indígena é encontrado no Rio Vermelho em Rondonópolis
– Foto: Varlei Cordova/AGORAMT

Um indígena que estava desaparecido desde a última sexta-feira (30) de janeiro, após uma embarcação com cinco integrantes tombar no entroncamento do Rio Pobore com Rio Vermelho foi localizado neste domingo (02) em Rondonópolis.

Conforme as primeiras informações, cinco indígenas estavam em uma embarcação que virou. Os outros quatro ocupantes conseguiram se salvar.

Desde o ocorrido, a equipe do Corpo de Bombeiros foi informada e de imediato iniciaram as buscas.

Na manhã deste domingo o corpo foi localizado na beira do Rio Vermelho, imediações da ponte da W-11.

A vítima era da Aldeia Tadarimana, após a localização do indígena o Cacique foi informado pelo Corpo de Bombeiros.

Alguns indígenas compareceram no local e informaram que a vítima se trata de José Adilson Baikr de 25 anos.

A Polícia Civil entrou em contato com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para as providências cabíveis.

