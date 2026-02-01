 
DADOS ENERGISA

Em 2025 mais de 57 mil consumidores ficaram sem energia devido acidentes de trânsito com batida em postes

Foram 1.397 casos registrados, uma média de 4 postes derrubados por dia, no ano passado

Imagem: Design sem nome 52 1 Em 2025 mais de 57 mil consumidores ficaram sem energia devido acidentes de trânsito com batida em postes
Duas pessoas ficam feridas em batida de carro com poste na Avenida dos Estudantes – Foto: Varlei Cordova/AgoraMT

Mato Grosso registrou, em 2025, 1.397 casos de acidente de trânsito que resultaram em postes derrubados. Uma média de 4 postes por dia, sendo que em apenas em um dos acidentes foram 7 unidades atingidas.

As consequências podem ser graves e envolver não só os condutores e os passageiros, mas carros próximos, pedestres e moradores de casas ao entorno. Além disso, há a interrupção no fornecimento de energia, prejudicando milhares de consumidores.

No ano passado cerca de 57.649 clientes ficaram sem o fornecimento de energia por causa das batidas em postes de energia em Mato Grosso. O tempo para realizar a troca do poste, e refazer as ligações dos cabos de energia pode variar de acordo com o local do acidente.

“A Energisa está preparada para realizar a troca do poste abalroado o mais rápido possível, mas nem sempre o local é de fácil acesso. Para agilizar o restabelecimento inicialmente são feitas manobras no sistema, mas em alguns casos o fornecimento só é restabelecido totalmente após troca do poste”, explica o gerente de Operações da Energisa MT, Anderson Rodrigues.

Além disso, é necessário tomar alguns cuidados específicos neste tipo de colisão. “A primeira providência é ligar para o Corpo de Bombeiros e Energisa, que estão preparados para lidar com a situação. Quem estiver por perto deve se afastar e os ocupantes devem ficar dentro do veículo”, orienta Anderson.

Os clientes que tiveram algum transtorno pós-interrupção, podem fazer contato pelos canais de atendimento da Energisa para ter todo o suporte necessário. São eles:

