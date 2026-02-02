Escolas das redes municipal e estadual recebem alunos para o ano letivo de 2026

As aulas da rede municipal e da rede estadual de ensino retornam nesta segunda-feira (2) em Rondonópolis, marcando o início do ano letivo de 2026 para milhares de estudantes da cidade. Tanto o Município quanto o Estado garantem estrutura, planejamento pedagógico e distribuição de materiais escolares para o início das atividades.

Na rede municipal de ensino, 29.558 alunos matriculados retomam as aulas, pelo segundo ano consecutivo sem atrasos no calendário escolar. A Secretaria Municipal de Educação informou que todas as unidades estão preparadas para receber os estudantes. Atualmente, a rede municipal conta com 50 escolas de Ensino Fundamental — sendo 42 urbanas e oito rurais — além de 48 unidades de Educação Infantil. Para este ano, está prevista a inauguração de mais uma unidade de Educação Infantil, a Escola Machado de Assis, no bairro Ebenezer.

A Prefeitura de Rondonópolis reforçou a oferta de materiais escolares e uniformes em 2026. Na primeira semana de aula, os alunos receberão mochilas e estojos. Ao longo do mês de fevereiro, serão entregues os materiais didáticos estruturados, o material escolar completo e os uniformes, incluindo calças e agasalhos. Pais ou responsáveis que ainda não realizaram a matrícula devem procurar a escola mais próxima da residência ou o Departamento de Gestão Escolar, localizado na Secretaria Municipal de Educação, no bairro Santa Marta.

Já na rede estadual de ensino, o ano letivo começa em 628 escolas em todo o Mato Grosso, com 311.762 matrículas ativas. A expectativa da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) é que esse número chegue a aproximadamente 317 mil estudantes até março. Em Rondonópolis, as unidades estaduais também retomam as atividades com foco no acolhimento, organização e aprendizagem.

Segundo a Seduc, os alunos da rede estadual já começaram a receber uniformes escolares e apostilas, que são atualizadas bimestralmente. Além disso, as equipes escolares passaram por planejamento e formações pedagógicas durante a Semana Pedagógica, realizada entre os dias 19 e 23 de janeiro, em Cuiabá, e replicada nas escolas das diretorias regionais entre 26 e 30 de janeiro.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destacou que o início do ano letivo foi planejado para garantir materiais de qualidade, conteúdos atualizados e um ambiente escolar acolhedor. A Seduc também reforçou o compromisso com uma educação pública inclusiva, organizada e focada no desenvolvimento integral dos estudantes ao longo de 2026.