Fagundes articula credenciamento do novo Hospital Universitário da UFMT à Rede Nacional de UTIs do Hospital Inteligente do SUS

O pré-candidato ao governo de Mato Grosso, senador do PL Wellington Fagundes, está à frente de uma articulação estratégica junto ao Ministério da Saúde para garantir a inclusão do novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, na Rede Nacional de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) conectadas ao Hospital Inteligente do SUS, em implantação no complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP), em São Paulo.

Wellington formalizou o pedido à Casa Civil de Mato Grosso e à reitora da UFMT, Marluce Aparecida Souza e Silva, solicitando que tanto o governo como a universidade oficiem o Ministério da Saúde e a coordenação nacional do projeto para que o hospital universitário em construção seja credenciado e integrado desde a fase inicial de expansão da rede.

A iniciativa faz parte de um projeto estruturante, orçado em cerca de R$ 1,7 bilhão, que será o marco zero da saúde digital no Brasil. O Hospital Inteligente do SUS contará com aproximadamente 350 leitos de UTI e utilizará tecnologias avançadas como 5G e Inteligência Artificial para monitoramento contínuo de pacientes, suporte diagnóstico remoto e tomada de decisão clínica em tempo real.

Segundo Wellington Fagundes, a integração do Hospital Universitário da UFMT a essa rede representa um salto de qualidade para a saúde pública em Mato Grosso.

“Esse credenciamento permitirá reduzir significativamente o tempo de resposta em casos de urgência e emergência, especialmente em áreas críticas como neurologia e terapia intensiva. Além disso, garante acesso a protocolos modernos, tecnologia de ponta e maior eficiência na gestão de leitos”, destacou o senador.

A conexão com o hospital de São Paulo possibilitará que equipes médicas em Cuiabá contem com apoio remoto de especialistas, uso de algoritmos avançados para diagnósticos mais precisos e acompanhamento contínuo de pacientes graves, o que pode resultar em maior taxa de sobrevivência, melhor utilização da estrutura hospitalar e economia de recursos públicos.

Outro ponto estratégico é que Cuiabá já dispõe de infraestrutura de telecomunicações compatível com a tecnologia 5G, requisito essencial para o funcionamento pleno da rede nacional de UTIs conectadas. Isso coloca Mato Grosso em posição privilegiada para se tornar um polo regional de inovação em saúde digital no Centro-Oeste.

Em conversa com o senador, a reitora da UFMT, manifestou apoio à iniciativa e disse que a proposta é importante e necessária.

“Vamos convocar o superintendente do Hospital Universitário e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) para alinhar os encaminhamentos técnicos e institucionais”, afirmou Marluce.

No Senado Federal, Wellington Fagundes segue atuando nas articulações políticas junto ao governo federal para que o credenciamento do Hospital Universitário da UFMT seja efetivado e traga benefícios concretos à população mato-grossense