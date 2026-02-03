Homem de 27 anos é preso após ameaçar familiares e agredir policial em Rondonópolis

Um homem de 27 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (3), após ameaçar familiares, resistir à abordagem policial e agredir um policial militar dentro da 1ª Delegacia de Polícia Civil, no Centro de Rondonópolis (MT).

A ocorrência teve início por volta de 0h20, quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de ameaça em uma residência. No local, os policiais identificaram o suspeito e duas vítimas, sendo um homem de 72 anos e outro de 48 anos, ambos familiares do autor.

Após as providências iniciais e mediante representação das vítimas, todos foram conduzidos de forma voluntária até a delegacia para os procedimentos legais. No entanto, já nas dependências da unidade policial, o suspeito passou a proferir ofensas, xingamentos e palavras de baixo calão contra os familiares, mesmo na presença da guarnição.

Diante da situação, os policiais solicitaram que o homem mantivesse postura respeitosa e informaram que ele seria levado para outro setor da delegacia, para assim tentar evitar a continuidade das agressões verbais. O suspeito no entanto, desobedeceu à ordem legal e passou a desafiar a autoridade policial, se recusando a obedecer.

Segundo o boletim de ocorrência, durante a tentativa de condução, o homem resistiu e iniciou luta corporal com os policiais, exigindo o uso de força física para contê-lo. No decorrer da resistência, o suspeito desferiu um soco no nariz de um policial, que sofreu lesão leve com sangramento.

Diante da escalada da agressividade e para cessar a resistência, foi necessário o uso de um taser. Após a descarga, o suspeito foi contido e algemado.

O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para retirada dos dardos do dispositivo não letal (taser), localizados no abdômen e na perna esquerda. O policial agredido também recebeu atendimento médico em razão da lesão nasal. Após o atendimento, todos retornaram à 1ª Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.

O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e resistência, e segue sob responsabilidade da Polícia Civil para as providências cabíveis.