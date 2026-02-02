 
DEVIDO A PONTO CEGO

Idoso fica ferido após colisão entre carro e motocicleta em rotatória na Avenida Júlio Campos

Carol Soares
FONTE
Via: Ana Clara Costa | TV Cidade Record
Idoso sofre ferimentos graves após colidir com carro na Avenida Julio Campos – Foto: Ana Clara Costa/TV Cidade/AGORAMT

Um idoso de 63 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na rotatória da Avenida Júlio Campos, no bairro Residencial Sagrada Família, em Rondonópolis (MT).

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima conduzia uma motocicleta Titan preta, quando realizava a rotatória no sentido da Avenida W-6. Neste momento, foi atingida por um Fiat Cronos de cor branca, que trafegava pela Avenida Júlio Campos no sentido Anel Viário.

Idoso sofre ferimentos graves após colidir com carro na Avenida Julio Campos – Foto: Ana Clara Costa/TV Cidade/AGORAMT

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao idoso, que foi encaminhado ao Hospital Regional com suspeita de fratura no joelho direito.

O motorista do carro permaneceu no local e relatou à Polícia Militar que, ao acessar a rotatória, o motociclista teria permanecido em seu ponto cego, o que teria provocado a colisão frontal entre os veículos.

A Polícia Militar esteve no local, realizou o isolamento da área.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

