Idoso fica ferido após colisão entre carro e motocicleta em rotatória na Avenida Júlio Campos

Um idoso de 63 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na rotatória da Avenida Júlio Campos, no bairro Residencial Sagrada Família, em Rondonópolis (MT).

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima conduzia uma motocicleta Titan preta, quando realizava a rotatória no sentido da Avenida W-6. Neste momento, foi atingida por um Fiat Cronos de cor branca, que trafegava pela Avenida Júlio Campos no sentido Anel Viário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao idoso, que foi encaminhado ao Hospital Regional com suspeita de fratura no joelho direito.

O motorista do carro permaneceu no local e relatou à Polícia Militar que, ao acessar a rotatória, o motociclista teria permanecido em seu ponto cego, o que teria provocado a colisão frontal entre os veículos.

A Polícia Militar esteve no local, realizou o isolamento da área.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.