Laíne Macário
Por Laíne Macário
Imagem: Irmaos campeoes em Xadrez Irmãos de Rondonópolis se destacam no xadrez e preparam-se para torneio internacional
Irmãos campeões em Xadrez – Foto: Divulgação

Os irmãos Fagner Matos, de 15 anos, e Sophia Almendez, de 16 anos, atletas da seleção de xadrez de Rondonópolis e estudantes da Escola Militar Tiradentes, consolidam-se como promessas do esporte. Ambos alcançaram a titulação de Mestres Nacionais em novembro de 2025 em Brasília e recentemente conquistaram títulos no torneio de Rio Verde, Goiás. Agora, a dupla se prepara para representar o Brasil em sua primeira competição internacional, que ocorrerá em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, entre 27 de fevereiro e 1º de março de 2026.

Imagem: Fagner Matos 15 anos Irmãos de Rondonópolis se destacam no xadrez e preparam-se para torneio internacional
Fagner Matos – Foto: Divulgação

A trajetória dos jovens enxadristas é marcada por conquistas significativas. Em Brasília, Fagner, então com 14 anos, sagrou-se campeão na categoria SUB18, enquanto Sophia garantiu a medalha de prata no SUB16.

recentemente, no torneio de Rio Verde, Fagner conquistou o título absoluto e Sophia foi campeã na categoria Feminino, demonstrando a consistência de seus resultados e a força competitiva da parceria entre os irmãos.

Imagem: Sophia Almendez 16 anos Irmãos de Rondonópolis se destacam no xadrez e preparam-se para torneio internacional
Sophia Almendez – Foto: Divulgação

O próximo desafio da dupla será a competição internacional no Paraguai, um marco em suas carreiras. Este evento representa a oportunidade de Fagner e Sophia medirem forças com enxadristas de outros países, buscando projetar o xadrez brasileiro além das fronteiras nacionais.

Os irmãos simbolizam uma geração que une disciplina escolar, paixão pelo esporte e dedicação, carregando o orgulho de Rondonópolis e da Escola Militar Tiradentes em cada partida.

