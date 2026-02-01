 
Agora MTNotíciasLula tem evolução satisfatória após cirurgia de catarata
NotíciasPolítica
BOA SAÚDE

Lula tem evolução satisfatória após cirurgia de catarata

Presidente foi liberado para retornar às atividades na segunda-feira

Redação Agora MT
Por Redação Agora MT
Fonte: AGÊNCIA BRASIL
VIA
Imagem: LULA 1 Lula tem evolução satisfatória após cirurgia de catarata
– Foto: Ricardo Stuckert/R7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou, neste sábado (31), por uma avaliação de rotina do primeiro dia de pós-operatório da cirurgia de catarata no olho esquerdo. Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o exame oftalmológico mostrou evolução satisfatória, dentro do esperado para o período.Imagem: ebc Lula tem evolução satisfatória após cirurgia de catarataImagem: ebc Lula tem evolução satisfatória após cirurgia de catarata

A avaliação foi realizada na clínica Mirar Oftalmologia, em Brasília, e o presidente foi liberado para retornar às atividades habituais na segunda-feira (2), quando deverá participar da sessão solene de abertura do ano Judiciário de 2026.

A catarata é um processo natural de envelhecimento que resulta na perda da transparência do cristalino, que é a lente natural dos olhos, deixando-o opaco e esbranquiçado. Na cirurgia, o cristalino é substituído por uma lente artificial.

O presidente foi submetido ao procedimento na sexta-feira (30) e recebeu alta hospitalar no mesmo dia. Lula já havia feito o mesmo procedimento no olho direito, em 2020.

No final de semana, Lula permanecerá na Granja do Torto, uma das residências da Presidência da República, com o acompanhamento das equipes lideradas pelo médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas

Páginas

Categorias

Contato

66 9 9965-1648

66 9 8137-1114

[email protected]

A. V. Conrado Sales Brito, 817
Granville 1
Rondonópolis - MT
CEP 78731-424

© Agora MT - O portal de notícias de Mato Grosso