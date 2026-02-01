 
Agora MTDestaquesMãe com bebê é agredida após cachorro fazer necessidades na rua; moradora...
DestaquesNotíciasPolícia
VILA AURORA

Mãe com bebê é agredida após cachorro fazer necessidades na rua; moradora se incomodou com a situação

Após o ocorrido, a vítima realizou um Boletim de Ocorrência (B.O) na 1ª Delegacia de Polícia

Laíne Macário
Por Laíne Macário
FONTE
VIA
Imagem: Mãe com bebê é agredida após cachorro fazer necessidades na rua; moradora se incomodou com a situação
Reprodução

Uma mulher que estava com sua filha de seis meses foi agredida fisicamente e verbalmente no bairro Vila Aurora em Rondonópolis, no final da tarde do último sábado (31). O incidente ocorreu após o cachorro da vítima fazer necessidades na rua e ela recusar a fazer a limpeza.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima passeava com seu animal de estimação e a filha de seis meses em um carrinho de bebê quando o cão defecou em uma via pública. Uma senhora que estava sentada na área de sua residência junto ao esposo, presenciou a cena e perguntou se ela queria uma sacola para fazer a limpeza.

A mulher que passeava com pet respondeu que não precisava , pois, o animal tinha defecado em via pública.

Quando a mulher retornou com sua filha e o animal a senhora já estava a sua espera com fezes dentro de uma sacola. A senhora movida por raiva, esfregou a defecação no carrinho da bebê e também jogou na mãe, insatisfeita, também agrediu a mulher com um guarda-chuva deixando a mão da vítima ferida.

Após o ocorrido, a vítima realizou um Boletim de Ocorrência (B.O) na 1ª Delegacia de Polícia.

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas

Páginas

Categorias

Contato

66 9 9965-1648

66 9 8137-1114

[email protected]

A. V. Conrado Sales Brito, 817
Granville 1
Rondonópolis - MT
CEP 78731-424

© Agora MT - O portal de notícias de Mato Grosso