Mara Maravilha está internada na UTI; causa não divulgada

A apresentadora Mara Maravilha, 57, foi internada na UTI do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, na tarde do último domingo (1º). Até o momento, a causa não foi divulgada.

Nas redes sociais, ela informou os fãs sobre o estado de saúde compartilhando uma foto do atestado médico. Já na manhã desta segunda-feira (2), a artista deu atualizações sobre o quadro clínico.

Segundo a nota divulgada, Maravilha continua “realizando exames e recebendo medicações necessárias sob acompanhamento médico”. “No entanto, agradecemos compreensão, carinho, respeito e principalmente oração de todos”.

“Ressaltamos que apenas o contato informado nesta nota está autorizado a prestar esclarecimentos oficiais. Inclusive, todas as atualizações serão feitas no perfil oficial da artista. Qualquer informação divulgada por terceiros, inclusive conteúdos inverídicos, não é reconhecida pela equipe”, diz trecho.