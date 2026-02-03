 
Agora MTDestaquesMotociclista fica em estado grave após colisão com caminhão no Anel Viário...
DestaquesNotíciasPolíciaRondonópolis
PONTO CEGO

Motociclista fica em estado grave após colisão com caminhão no Anel Viário em Rondonópolis

Vítima sofreu traumatismo craniano, foi entubada no local e encaminhada ao Hospital Regional

Carol Soares
Por Carol Soares
FONTE
VIA
Imagem: padinv Motociclista fica em estado grave após colisão com caminhão no Anel Viário em Rondonópolis
Motociclista colidiu com a traseira da carreta e sofreu ferimentos graves, precisando ser entubado no local – Foyo: Varlei Cordova/AGORAMT

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrado na manhã desta terça-feira (3) no Anel Viário, em Rondonópolis (MT), nas proximidades do acesso ao bairro Alta Vista Parque.

Segundo as informações apuradas no local, a motocicleta, uma Yamaha Factor 125 de cor vermelha, colidiu com um caminhão ainda não identificado.

De acordo com relato das autoridades presentes no local, o caminhão seguia no sentido Jardim das Flores à BR quando o motorista precisou deslocar o veículo para a faixa da esquerda para desviar de galhos que estavam sobre a pista. Neste momento, o motociclista teria tentado ultrapassar pelo lado direito. Ao retornar para a faixa original, o caminhão acabou colidindo lateralmente com a motocicleta. A suspeita, é de que o caminhoneiro não tenha percebido a tentativa de ultrapassagem pela direita e seguiu viagem mesmo após o acidente.

Com o impacto, o motociclista sofreu traumatismo craniano e ficou em estado grave. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, inicialmente com suporte básico, e posteriormente com a unidade avançada. A vítima precisou ser entubada ainda no local e foi encaminhada ao Hospital Regional.

A Polícia Militar esteve presente realizando o isolamento da área e o controle do tráfego. A Polícia Civil foi acionada para comparecer ao local e dar início aos procedimentos de investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas

Páginas

Categorias

Contato

66 9 9965-1648

66 9 8137-1114

[email protected]

A. V. Conrado Sales Brito, 817
Granville 1
Rondonópolis - MT
CEP 78731-424

© Agora MT - O portal de notícias de Mato Grosso