Motociclista fica em estado grave após colisão com caminhão no Anel Viário em Rondonópolis

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrado na manhã desta terça-feira (3) no Anel Viário, em Rondonópolis (MT), nas proximidades do acesso ao bairro Alta Vista Parque.

Segundo as informações apuradas no local, a motocicleta, uma Yamaha Factor 125 de cor vermelha, colidiu com um caminhão ainda não identificado.

De acordo com relato das autoridades presentes no local, o caminhão seguia no sentido Jardim das Flores à BR quando o motorista precisou deslocar o veículo para a faixa da esquerda para desviar de galhos que estavam sobre a pista. Neste momento, o motociclista teria tentado ultrapassar pelo lado direito. Ao retornar para a faixa original, o caminhão acabou colidindo lateralmente com a motocicleta. A suspeita, é de que o caminhoneiro não tenha percebido a tentativa de ultrapassagem pela direita e seguiu viagem mesmo após o acidente.

Com o impacto, o motociclista sofreu traumatismo craniano e ficou em estado grave. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, inicialmente com suporte básico, e posteriormente com a unidade avançada. A vítima precisou ser entubada ainda no local e foi encaminhada ao Hospital Regional.

A Polícia Militar esteve presente realizando o isolamento da área e o controle do tráfego. A Polícia Civil foi acionada para comparecer ao local e dar início aos procedimentos de investigação para apurar as circunstâncias do acidente.