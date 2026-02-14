 
AVENIDA JULIO CAMPOS

Motorista de HB20 invade a preferencial e causa acidente de forte impacto; motociclista foi socorrido

A motocicleta ficou destruída tendo uma das rodas desprendida do veículo após o impacto da batida

Laíne Macário
Por Laíne Macário
Imagem: O acidente aconteceu na Avenida Julio Campos Motorista de HB20 invade a preferencial e causa acidente de forte impacto; motociclista foi socorrido
O acidente aconteceu na Avenida Julio Campos – Foto: Narciso de Souza/ TV Cidade Record

Um motorista ficou ferido com escoriações pelo corpo após um acidente envolvendo dois veículos que aconteceu por volta das 22h de sexta-feira (13) na região do Parque Sagrada Família em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações e também Boletim de Ocorrência, a motorista do carro HB20 transitava pela Rua Raimundo de Matos Filho e entrou na Avenida Julio Campos, momento em que colidiu com um motociclista que seguia pela preferencial.

Imagem: Carro HB20 envolvido no acidente Motorista de HB20 invade a preferencial e causa acidente de forte impacto; motociclista foi socorrido
Carro HB20 envolvido no acidente – Foto: Narciso de Souza/ TV Cidade Record

Com impacto a vítima caiu ao chão, se questionava de muitas dores e teve escoriações pelo corpo. O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Regional.

A motocicleta ficou destruída tendo uma das rodas desprendida do veículo após o impacto da batida.

A motorista do HB20 nada sofreu e permaneceu no local.

Imagem: A motocicleta ficou destruida com o impacto Motorista de HB20 invade a preferencial e causa acidente de forte impacto; motociclista foi socorrido
A motocicleta ficou destruída com o impacto – Foto: Narciso de Souza/ TV Cidade Record

