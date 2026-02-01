Mulher invade a preferencial e causa acidente entre dois veículos no Jardim Tropical

Uma mulher que dirigia um Fiat Palio invadiu a preferencial e causou um acidente envolvendo um carro Corolla. A colisão aconteceu na noite deste domingo (01) no bairro Jardim Tropical em Rondonópolis-MT.

O condutor do Corolla estava transitando na preferencial pela rua João Pedro da Silva, quando foi surpreendido pelo outro carro que surgiu da Avenida Vitória, local onde há sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto, o Palio rodou na via e bateu em uma grade de campo de futebol.

Os carros tiveram estragos considerados, porém, o motorista do Corolla não se feriu, já a condutora do Palio estava bem agitada, mas também não apresentava ferimentos, ela foi levada para unidade hospitalar pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para passar por avaliação médica.