NINGUÉM SE FERIU

Mulher invade a preferencial e causa acidente entre dois veículos no Jardim Tropical

Os carros tiveram estragos considerados, porém, o motorista do Corolla não se feriu, já a condutora do Palio estava bem agitada, mas também não apresentava ferimentos

Imagem: Acidente no Jardim Tropical Mulher invade a preferencial e causa acidente entre dois veículos no Jardim Tropical
Acidente no Jardim Tropical – Foto: Varlei Cordova/AGORAMT

Uma mulher que dirigia um Fiat Palio invadiu a preferencial e causou um acidente envolvendo um carro Corolla. A colisão aconteceu na noite deste domingo (01) no bairro Jardim Tropical em Rondonópolis-MT.

O condutor do Corolla estava transitando na preferencial pela rua João Pedro da Silva, quando foi surpreendido pelo outro carro que surgiu da Avenida Vitória, local onde há sinalização de parada obrigatória.

Imagem: Cruzamento tem identificacao de parada obrigatoria Mulher invade a preferencial e causa acidente entre dois veículos no Jardim Tropical
Cruzamento tem identificação de parada obrigatória – Foto: Varlei Cordova/AGORAMT

Com o impacto, o Palio rodou na via e bateu em uma grade de campo de futebol.

Os carros tiveram estragos considerados, porém, o motorista do Corolla não se feriu, já a condutora do Palio estava bem agitada, mas também não apresentava ferimentos, ela foi levada para unidade hospitalar pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para passar por avaliação médica.

Imagem: Veiculo Corolla estava na presencial Mulher invade a preferencial e causa acidente entre dois veículos no Jardim Tropical
Veículo Corolla estava na presencial – Foto: Varlei Cordova/AGORAMT

 

