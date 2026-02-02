Novas regras do Pix contra fraudes entram em vigor nesta segunda-feira (02)

A partir desta segunda-feira (02) novas regras de segurança para o Pix, implementadas pelo Banco Central, entram em vigor. O objetivo é aprimorar a proteção dos usuários, facilitando a recuperação de valores em situações de fraudes e golpes permitindo um rastreamento mais eficaz de transferências suspeitas.

Uma das principais alterações é a redução do prazo para a devolução de dinheiro. Especialistas indicam que, com as novas diretrizes, os valores poderão ser restituídos à conta do cliente em aproximadamente 11 dias após a contestação, o que representa uma significativa agilidade no processo para as vítimas.

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) é a ferramenta central para o bloqueio e a recuperação acelerada de quantias transferidas de maneira irregular. Entre as inovações mais relevantes está o bloqueio automático de contas que recebam denúncias de fraude. Diferentemente do modelo anterior, onde a análise precedia o bloqueio, agora a conta suspeita é imediatamente bloqueada, e a investigação ocorre posteriormente.