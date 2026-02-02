Polícia Civil desmonta arsenal ilegal e apreende 20 armas durante Operação Telum em Rondonópolis

A Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF) de Rondonópolis deflagrou nesta segunda-feira (02) a Operação Telum, visando ao cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão no município de Rondonópolis, sendo três na área urbana e dois na zona rural, no Assentamento Carimã.

A operação é resultado de uma investigação instaurada após a circulação de um vídeo que passou a causar grande repercussão entre moradores do assentamento. Nas imagens, três indivíduos aparecem portando armas de fogo, entre armas longas e curtas, em atitude considerada intimidatória. As denúncias indicaram que os suspeitos seriam moradores da região e que costumavam circular armados, gerando medo, coação e insegurança à comunidade local.

Segundo o delegado Santiago Sanches, a investigação foi conduzida com base nas informações repassadas pela população.

“Esse trabalho é fruto de uma intensa investigação da Polícia Judiciária Civil que visa apurar denúncias de moradores da região do assentamento Carimã, que vinham se sentindo amedrontados, coagidos e ameaçados”, afirmou.

Durante o cumprimento dos mandados, um homem de 46 anos foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de munição de uso restrito. Em seu imóvel, os policiais localizaram um cômodo utilizado como escritório, onde foram encontrados dois cofres contendo diversas armas de fogo, além de grande quantidade de munições de diferentes calibres, inclusive 5.56, além de equipamentos para recarga.

No local, foram apreendidas 11 armas de fogo, entre pistolas, carabinas e revólveres, além de munições dos calibres 9mm, 10, .32, .22, .357 Magnum, .556, .44 e calibre 12, entre outros.

Em outro alvo da operação, situado na zona rural do Assentamento Carimã, foi localizado um ambiente estruturado para recarga de munições, equipado com máquinas, pólvora, espoletas e projéteis, além de armas de fogo. Conforme apurado pela investigação, esse seria o local onde o vídeo utilizado como prova inicial teria sido gravado, pelo mesmo suspeito preso em flagrante.

Entre os materiais apreendidos nesse endereço estão um rifle CBC 7022 calibre .22 com carregador e mira red dot, dois revólveres Taurus calibre .38, uma carabina calibre 44-40, uma carabina de pressão 5.5 Jade Pro, um binóculo com visão noturna, além de grande quantidade de insumos para recarga de munições.

O delegado Fábio Nahas destacou a atuação integrada das unidades policiais e a gravidade das condutas investigadas.

“A Polícia Civil, por meio da DERF de Rondonópolis, com apoio da Delegacia de Alto Araguaia, deflagrou essa operação para cumprir os mandados de busca e apreensão. As investigações tiveram início após denúncias indicando que três suspeitos moradores do assentamento portavam armas de fogo de forma irregular, inclusive com relatos de disparos durante uma festa da comunidade”, ressaltou.

Ao final da operação, foram apreendidas 20 armas de fogo, sendo sete revólveres, dez armas longas e três pistolas, além de expressiva quantidade de munições e equipamentos utilizados para fabricação e recarga.

O nome Operação Telum, de origem latina, significa “arma”, fazendo referência direta ao foco central da investigação.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade, destacando que denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo telefone 197, com garantia de sigilo absoluto e apuração rigorosa das informações.