Prefeitura de Rondonópolis inicia emissão das guias para pagamento do alvará 2026

A Secretaria Municipal de Fazenda informa que já está disponível a emissão do boleto para pagamento do Alvará de Localização e Funcionamento, exercício 2026. O vencimento ocorre no dia 16 de março, com 20% de desconto para os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única.

“O Alvará 2026 só será liberado após a quitação do boleto e a confirmação da baixa do débito no sistema da Prefeitura. Por isso, é importante que os responsáveis acompanhem a regularização do pagamento para pegar o documento atualizado”, destacou a secretária da Fazenda, Rane Curto.

Para fazer a emissão do boleto, o contribuinte deve clicar no item Alvará, no menu de serviços oferecidos na página principal da Prefeitura – www.rondonopolis.mt.gov.br. ou presencialmente no balcão de atendimento no Paço Municipal.

Os contribuintes devem ficar atentos à validade das licenças obrigatórias, quando exigidas de acordo com a atividade exercida. Entre elas estão as autorizações do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semaap).

A liberação do Alvará está condicionada à regularidade dessas licenças, conforme a natureza de cada negócio. Mantendo o Alvará em dia, o empresário garante a legalidade do estabelecimento, assegura o pleno funcionamento das atividades e evita transtornos futuros.