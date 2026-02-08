 
São Paulo vence o Primavera e entra em zona de classificação do Paulista

Calleri comemora gol do São Paulo
 São Paulo venceu o Primavera no Morumbis por 2 a 1 em jogo intenso na noite chuvosa deste sábado (7). Em duelo direto entre as equipes, o Tricolor chegou à oitava colocação da tabela, entrou na zona de classificação e ganhou respiro no Campeonato Paulista.

Para a classificação, precisa torcer por um tropeço do Mirassol contra a Portuguesa nesta rodada. Se acontecer, o Tricolor só dependerá de si. No mais, garantir uma vitória contra a Ponte Preta na próxima rodada é essencial.

